Αν ψάχνεις ένα χορταστικό, αρωματικό και γεμάτο χρώμα πιάτο που θα σε ταξιδέψει με τις γεύσεις του, αυτό η σούπα είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι! Συνδυάζει φακές, γλυκοπατάτα, πιπεριά και σπανάκι μέσα σε μια πλούσια, κρεμώδη σάλτσα καρύδας.
Διάβασε τη συνταγή στο coolhome.gr
Μπορείς να το συνοδεύσεις με ρύζι μπασμάτι ή ζεστές πίτες naan για ένα πλήρες, εξωτικό γεύμα.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply