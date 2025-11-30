Αν ψάχνεις μια σούπα που να είναι πραγματικά φίνα, απαλή και με εκείνη τη μικρή… πολυτέλεια που δεν παραδέχεται κανείς ότι λαχταρά, τότε αυτή η βελουτέ σούπα με αγκινάρες Ιερουσαλήμ είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Η υφή της θυμίζει κάτι ανάμεσα σε μετάξι και κρέμα, ενώ το άρωμα της τρούφας της δίνει έναν αέρα γκουρμέ χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια από εσένα.

Υλικά

30γρ. ανάλατο βούτυρο



70γρ. κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες



250ml ζωμός κοτόπουλου



400γρ. αγκινάρες Ιερουσαλήμ, καθαρισμένες και κομμένες σε μικρά κομμάτια



1 bouquet garni (δηλαδή δεμάτι βοτάνων για άρωμα)



50γρ. βούτυρο (επιπλέον)



Λίγες σταγόνες λάδι τρούφας



1 κ.σ. φρέσκο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο



Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Εκτέλεση

Ξεκινάς λιώνοντας το βούτυρο σε μια κατσαρόλα. Προσθέτεις το κρεμμύδι με μια μικρή πρέζα αλάτι και το αφήνεις να μαλακώσει σε χαμηλή φωτιά, χωρίς να πάρει χρώμα. Στη συνέχεια, ρίχνεις 250ml νερό, τον ζωμό κοτόπουλου, τις αγκινάρες Ιερουσαλήμ και το bouquet garni. Τα αφήνεις να πάρουν βράση και να σιγομαγειρευτούν για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά οι αγκινάρες.

Βγάζεις το bouquet garni και μεταφέρεις τη σούπα στο μπλέντερ. Χτυπάς μέχρι να γίνει λεία και απαλή. Αν θέλεις ακόμη πιο φίνα υφή, μπορείς να τη σουρώσεις μέσα από λεπτό σουρωτήρι.

Επιστρέφεις τη σούπα στην κατσαρόλα και, σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύεις μέσα τα 50γρ. βούτυρο. Προσθέτεις μερικές σταγόνες λάδι τρούφας – προσεκτικά, γιατί είναι δυνατό – και διορθώνεις γεύση με αλάτι και πιπέρι.

Σερβίρεις τη σούπα ζεστή, πασπαλισμένη με φρέσκο σχοινόπρασο.

Καλή απόλαυση!