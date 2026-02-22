Ένα πιάτο που μυρίζει θάλασσα και έχει εκείνη τη διακριτική πολυτέλεια που δεν κουράζει. Τα στρείδια ψήνονται απαλά με κρεμώδες σπανάκι και τραγανή επικάλυψη, ενώ δίπλα τους μπαίνουν χρυσαφένιες πατάτες και μια δροσερή σαλάτα με φύκια και μαρούλι. Ιδανικό για τραπέζι με φίλους ή για μια Κυριακή που θες κάτι διαφορετικό χωρίς υπερβολές.

Υλικά

Για τα ψητά στρείδια

250 γρ. baby σπανάκι

4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

100 γρ. κρέμα τυριού

30 γρ. βούτυρο ανάλατο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

60 γρ. πάνκο

60 γρ. σκληρό πρόβειο τυρί τριμμένο όπως πεκορίνο

12 στρείδια ανοιγμένα και καθαρισμένα με τα κελύφη τους

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τις πατάτες σοτέ

4 μεγάλες πατάτες με τη φλούδα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι

Για τη σαλάτα με φύκια και μαρούλι

Μια χούφτα φύκια bladderwrack

2 μαρούλια Little Gem ψιλοκομμένα

2 κ.σ. βινεγκρέτ

Για το σερβίρισμα

Σως ταρτάρ

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 240 βαθμούς. Βάζεις το σπανάκι σε ένα μέτριο τηγάνι σε μέτρια φωτιά και το αφήνεις να μαραθεί για περίπου 2 λεπτά. Το αφήνεις να κρυώσει λίγο, το στραγγίζεις καλά και το ψιλοκόβεις.

Σε ένα μπολ ανακατεύεις το σπανάκι με τα φρέσκα κρεμμυδάκια και την κρέμα τυριού. Προσθέτεις λίγο πιπέρι και ανακατεύεις μέχρι να έχεις ένα ομοιογενές μείγμα.

Ζεσταίνεις το βούτυρο σε τηγάνι και σοτάρεις το σκόρδο για 1 με 2 λεπτά. Ρίχνεις το πάνκο και το καβουρδίζεις μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Αποσύρεις από τη φωτιά και ανακατεύεις με το τριμμένο τυρί.

Τοποθετείς τα στρείδια στα κελύφη τους, τα καλύπτεις με το μείγμα κρέμας τυριού και από πάνω βάζεις το τραγανό πάνκο. Τα ψήνεις για 6 με 8 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Για τις πατάτες τις βράζεις ολόκληρες σε αλατισμένο νερό για 15 με 20 λεπτά. Τα τελευταία 5 λεπτά ρίχνεις στο ίδιο νερό τα φύκια. Τα βγάζεις, τα κρυώνεις κάτω από τρεχούμενο νερό και τα ψιλοκόβεις. Στραγγίζεις τις πατάτες, τις κόβεις σε φέτες και τις σοτάρεις σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές.

Για τη σαλάτα ανακατεύεις τα φύκια με το μαρούλι και προσθέτεις τη βινεγκρέτ λίγο πριν το σερβίρισμα.

Σερβίρεις τα στρείδια σε μεγάλη πιατέλα με τις πατάτες και τη σαλάτα σε ξεχωριστά μπολ και τη σως ταρτάρ στο πλάι για όποιον θέλει έξτρα νοστιμιά.

Καλή απόλαυση!