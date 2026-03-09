Αν αγαπάς τις πατάτες σε όλες τους τις εκδοχές, τότε το rösti είναι από εκείνα τα πιάτα που σε κερδίζουν με την απλότητά τους. Λίγα υλικά, σωστή τεχνική και αποτέλεσμα που θυμίζει μπραντς σε ορεινό σαλέ. Πάμε να το φτιάξουμε βήμα βήμα, απλά και κατανοητά.

Υλικά

2 μεγάλες αλευρώδεις πατάτες

2 έως 3 κουταλιές της σούπας κλαριφιέ βούτυρο ή λίπος πάπιας

2 έως 3 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο

Θαλασσινό αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε τρίβοντας τις πατάτες στον χοντρό τρίφτη. Τις τοποθετούμε στο κέντρο μιας καθαρής πετσέτας κουζίνας. Διπλώνουμε την πετσέτα ώστε να σχηματιστεί ένα σφιχτό «μπαλάκι» και πιέζουμε δυνατά για να απομακρύνουμε όσο περισσότερη υγρασία γίνεται. Αυτό το βήμα είναι καθοριστικό για να γίνουν τραγανές.

Βάζουμε τις στραγγισμένες πατάτες σε μπολ, προσθέτουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύουμε ελαφρά. Χωρίζουμε το μείγμα σε τέσσερα ίσα μέρη.

Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε δύο κουταλιές από το κλαριφιέ βούτυρο ή το λίπος πάπιας και το ηλιέλαιο. Τοποθετούμε μέσα στο τηγάνι ένα μεταλλικό τσέρκι και γεμίζουμε προσεκτικά με μία μερίδα τριμμένης πατάτας. Με την πίσω πλευρά ενός κουταλιού πιέζουμε απαλά ώστε να σχηματιστεί μια συμπαγής «πιτούλα». Αφαιρούμε το τσέρκι και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τις υπόλοιπες πατάτες, μέχρι να έχουμε τέσσερα rösti.

Τηγανίζουμε για 3 έως 4 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα και να μαλακώσουν στο εσωτερικό. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ακόμη λιπαρή ουσία κατά το ψήσιμο.

Αλατίζουμε στο τέλος, τα μεταφέρουμε σε απορροφητικό χαρτί για να φύγει το περιττό λάδι και τα τοποθετούμε σε ταψί. Λίγο πριν το σερβίρισμα, τα ζεσταίνουμε ξανά στον φούρνο για να διατηρήσουν την τραγανότητά τους.

Σερβίρονται ιδανικά με αυγά, καπνιστό σολομό ή ακόμα και σκέτα, με μια δροσερή σαλάτα στο πλάι.

Καλή απόλαυση!