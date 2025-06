Είσαι έτοιμη να ταξιδέψεις φέτος το καλοκαίρι; Είτε ονειρεύεσαι εξωτικούς προορισμούς, είτε θέλεις να ανακαλύψεις νέες πτυχές του στυλ σου, το ταξίδι σου ξεκινάει από τα πόδια σου! Το αγαπημένο ελληνικό brand παπουτσιών, η Envie Shoes, μόλις αποκάλυψε μια ακόμη συναρπαστική συλλογή με την υπογραφή της Μαίρης Συνατσάκη. Ετοιμάσου να βρεις το δικό σου “προορισμό” με τη νέα συλλογή MairibooForEnvie για την Άνοιξη – Καλοκαίρι 2025.

Κάθε παπούτσι, ένας προορισμός

Η νέα καλοκαιρινή συλλογή της Μαίρης Συνατσάκη για την Envie Shoes σε ταξιδεύει στους πιο συναρπαστικούς προορισμούς. Η πάντα δημιουργική Μαίρη Συνατσάκη (@Mairiboo) είχε αυτή τη φορά την ιδέα να χαρίσει σε κάθε ζευγάρι το όνομα ενός εμβληματικού προορισμού. Έτσι, κάθε παπούτσι αποκτά τη δική του ταυτότητα, με ονόματα εμπνευσμένα από σημεία ορόσημα του πλανήτη που αιχμαλωτίζουν τη φαντασία.

Ψηλοτάκουνα που ταξιδεύουν

Αν είσαι λάτρης των high heels, ακόμα και το καλοκαίρι, η συλλογή MairibooForEnvie έχει ό,τι χρειάζεσαι! Κοσμοπολίτικοι σταθμοί, όπως η Sienna και το Portofino, έχουν ονοματοδοτήσει τα άκρως εντυπωσιακά ψηλοτάκουνα. Τα PORTOFINO, με χοντρό σταθερό τακούνι και 5 εκπληκτικές αποχρώσεις, είναι το νέο must-have του καλοκαιριού σου! Επίσης, είναι αδύνατον να αντισταθείς στη γοητεία του χολιγουντιανού BEVERLY που μοιάζει με κόσμημα, αλλά και του statement SOHO που έρχεται να προσδώσει fashion χαρακτήρα στα 90s ανδρόγυνα look σου. Για τα πιο glam parties κάτω από το φεγγαρόφως, ή ακόμα και για την bridal επιλογή σου, τα πέδιλα MONACO με λεπτεπίλεπτο τακούνι και λαμπερές λεπτομέρειες είναι φτιαγμένα για σένα.

Άνετα φλατ για ξέγνοιαστες περιπλανήσεις

Η χαλαρότητα που συναντά κανείς στο Bali, το Maui και τη Σικελία έγιναν έμπνευση για τα ανατρεπτικά φλατ της συλλογής. Φαντάσου να φοράς τα slip-on AMALFI και τα funky FIJI με τζιν σορτσάκια στις καλοκαιρινές σου βόλτες. Για τις απογευματινές σου εξόδους, τα CAPRI με τα λεπτεπίλεπτα λουράκια που αγκαλιάζουν το πόδι είναι η πιο κομψή επιλογή.

Επανεκδόσεις που θα λατρέψεις από MairibooForEnvie

Είσαι φανατική του brand; Θα ενθουσιαστείς στην είδηση πως η συλλογή περιέχει και δημοφιλείς επανεκδόσεις! Για μια ακόμη χρονιά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα iconic ELECTRICITY. Φέτος τα βρίσκεις πρώτη φορά και σε ματ υφή στην αριστοκρατική απόχρωση της βανίλιας, για να τα φοράς παντού και πάντα. Τα MINI ELECTRICITY, με πιο χαμηλό τακούνι, είναι σούπερ άνετα και girly, και προβλέπεται να αποτελέσουν και φέτος τον #1 κωδικό του καλοκαιριού, ειδικά στο απαλό μπρονζέ χρώμα που μιμείται το γλυκό φως την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Για τις λάτρεις της διαχρονικής αρχαιοελληνικής κομψότητας, τα σανδάλια ΛΗΤΩ είναι διαθέσιμα και αυτό το καλοκαίρι, όπως και τα πασπαρτού TAKE ME ANYWHERE. Είναι ευκολοφόρετα, με μαλακό πάτημα, και είναι αυτά που θα βάλεις πρώτα στη βαλίτσα σου για ατελείωτες περιπλανήσεις!

Τέλος, αυτό το καλοκαίρι, ως #EnvieGirl, απόλαυσε την περιπέτεια ενός στυλιστικού escape, επιλέγοντας το δικό σου μονοπάτι – και τον δικό σου τρόπο να τον περπατήσεις. Εσένα, ποιος είναι ο προορισμός των ονείρων σου;

Αναζήτησε τώρα τη συλλογή MairibooForEnvie Shoes SS’25 online στο EnvieShoes.gr, στα φυσικά καταστήματα ENVIE Shoes σε Αθήνα, Μαρούσι, Πειραιά, Χαλάνδρι, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ρέθυμνο, αλλά και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Designed by @Mairiboo with love!