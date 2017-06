Η σεζόν του καλοκαιριού έχει πάντα τα δικά της «must», με τις κυρίαρχες τάσεις για το μακιγιάζ φέτος να θέλουν φυσική ομορφιά και ανέμελο look, το οποίο μπορείς εύκολα να τελειοποιήσεις με μερικά βασικά προϊόντα από την MD Professionnel! Οι κυρίαρχες τάσεις αυτό το καλοκαίρι είναι 3:

Τάση #1: No Make-Up Look

Αυτό το look είναι φόρος τιμής στη φυσική ομορφιά και γι’αυτό έχει σκοπό να τονίσει τα χαρακτηριστικά σου, όχι να τα αλλοιώσει. Το μόνο που χρειάζεσαι για να το αντιγράψεις είναι ένα ελαφρύ και παράλληλα αποτελεσματικό foundation που θα κρατήσει το δέρμα σου αψεγάδιαστο όλη μέρα! Εμείς προτείνουμε το Invisible Cover Foundation της MD Professionel με SPF30 που κρατάει 24 ώρες με υψηλή κάλυψη, ενυδατώνει, προσφέρει αντιγηραντική δράση και προστασία από την ακμή, ενώ παράλληλα είναι ανθεκτικό στο νερό και oil-free! Φόρα, λοιπόν, το τέλειο foundation για την επιδερμίδα σου και λίγο lip balm για ενυδάτωση στα χείλη, και εντυπωσίασέ τους όλους!

Τάση #2: Glow & Shine (η πιο ελαφριά και γοητευτική αδερφή του contouring!)

Δροσερά highlights ενώνονται με το φυσικό σου μαύρισμα (και μερικούς τεχνητούς bronze τόνους για τέλειο χρώμα) και δημιουργούν ένα look πιο ελαφρύ από το παραδοσιακό Instagram contouring το οποίο είναι ιδανικό για όλο το καλοκαίρι! Το glow & shine look μπορείς να το αντιγράψεις τέλεια με το Baked Range Powder, που χρησιμοποιείται σε πρόσωπο και σώμα, και προσφέρει στο δέρμα μία αιθέρια λάμψη και ανεπαίσθητο χρυσό χρώμα με βελούδινη αίσθηση.

Τάση #3: Bold Lips

Τα έντονα χρώματα στα χείλη είναι trademark look σχεδόν κάθε καλοκαίρι και το φετινό δεν αποτελεί εξαίρεση. Διάλεξε, λοιπόν, μία απόχρωση που ταιριάζει με το φυσικό σου χρώμα και απογείωσε τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου σε άλλο επίπεδο. Με τα Volume Up και Volume Up Matte Lipsticks μπορείς να βρεις την τέλεια απόχρωση για σένα, από έντονο ροζ μέχρι λαχταριστό ροδακινί και μυστηριώδες κόκκινο, για άψογο Bold look. Τα κραγιόν της MD Professionnel περιέχουν υαλουρονικό οξύ και έτσι ενυδατώνουν, προστατεύουν το κολλαγόνο και προσφέρουν όγκο στα χείλη, γεμίζοντας παράλληλα τις λεπτές γραμμές. Είναι επίσης υποαλλεργικά, χωρίς συντηρητικά και κρατούν επί ώρες πριν χρειαστεί να τα ανανεώσεις!

Είσαι έτοιμη να αντιγράψεις τα απόλυτα καλοκαιρινά looks για φέτος; Με τα προϊόντα της MD Professionnel, πάντως, μπορείς να τελειοποιήσεις κάθε look χωρίς να πληγώσεις το budget σου!