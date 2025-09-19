Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να επιταχύνουν τη γήρανση της επιδερμίδας. Ένας από τους κύριους λόγους για την εμφάνιση ρυτίδων και τη χαλάρωση του δέρματος είναι η μείωση της ποσότητας κολλαγόνου στον οργανισμό. Γνώριζες ότι υπάρχουν 28 διαφορετικοί τύποι κολλαγόνου, με τους 16 από αυτούς να βρίσκονται στο δέρμα σου; Κάθε τύπος έχει έναν εξειδικευμένο ρόλο που επηρεάζει τη δομή και τη λειτουργία της επιδερμίδας. Για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, η Vichy παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη λύση που βασίζεται σε επιστημονική γνώση, το πιο προηγμένο δερματολογικό πρωτόκολλο κολλαγόνου με τη νέα LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50.

Τι κάνει αυτή την κρέμα μοναδική;

Αρχικά, η κρέμα LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50 προσφέρει πρόληψη και διόρθωση 16 σημαδιών γήρανσης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει υψηλή αντηλιακή προστασία. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην πρωτοποριακή

Τεχνολογία Co-Bonding. Αυτή η μοναδική σύνθεση περιλαμβάνει ισχυρά ενεργά συστατικά:

Ανασυνδυασμένο Κολλαγόνο : Ένα βιοτεχνολογικό συστατικό που ενισχύει τη σύνθεση διαφορετικών τύπων κολλαγόνου, στοχεύοντας όχι μόνο στους πιο γνωστούς (όπως κολλαγόνο I, III, IV, VII), αλλά και σε πιο εξειδικευμένους τύπους (όπως κολλαγόνο XVI, XVII, XIX, XX).

: Ένα βιοτεχνολογικό συστατικό που ενισχύει τη σύνθεση διαφορετικών τύπων κολλαγόνου, στοχεύοντας όχι μόνο στους πιο γνωστούς (όπως κολλαγόνο I, III, IV, VII), αλλά και σε πιο εξειδικευμένους τύπους (όπως κολλαγόνο XVI, XVII, XIX, XX). Υαλουρονικό Οξύ : Βοηθά στη μείωση των ρυτίδων και στην ενυδάτωση του δέρματός σου.

: Βοηθά στη μείωση των ρυτίδων και στην ενυδάτωση του δέρματός σου. Νιασιναμίδη (Β3) : Καταπολεμά τις κηλίδες, βελτιώνει τον χρωματικό τόνο και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό.

: Καταπολεμά τις κηλίδες, βελτιώνει τον χρωματικό τόνο και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό. Αντηλιακά Φίλτρα Ευρέος Φάσματος (SPF 50): Σε προστατεύουν από την UVA και UVB ακτινοβολία, αποτρέποντας τη φωτογήρανση.

Ποια είναι τα αποτελέσματα;

Η αποτελεσματικότητα της LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50 έχει αποδειχθεί μέσα από πολλαπλές κλινικές μελέτες. Σε μόλις 4 ώρες, μπορείς να δεις άμεση βελτίωση στην ποιότητα της επιδερμίδας σου. Μετά από 4 εβδομάδες, παρατηρείται εντυπωσιακή μείωση στις ρυτίδες, όπως στις ρινοπαρειακές (-41%), στο πόδι της χήνας (-43%) και στο μέτωπο (-41%). Η επιδερμίδα σου γίνεται ορατά πιο φωτεινή (+26%) και πιο γεμάτη (+35%) , ενώ οι κηλίδες μειώνονται (-3.2%). Επιπλέον, προσφέρει 48ωρη ενυδάτωση και είναι κατάλληλη ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, καθώς είναι υποαλλεργική και έχει δοκιμαστεί υπό δερματολογικό έλεγχο.

Τέλος, η Vichy δείχνει τον σεβασμό της για το περιβάλλον, προσφέροντας τη LIFTACTIV Collagen Specialist 16 SPF 50 και σε συσκευασία refill. Επιλέγοντας το ανταλλακτικό προϊόν, συμβάλλεις ενεργά στη μείωση της χρήσης γυαλιού, πλαστικού και χαρτονιού. Η συσκευασία refill μειώνει τα υλικά κατά 87% σε σύγκριση με την κανονική, αποδεικνύοντας ότι μπορείς να έχεις βιώσιμη ομορφιά χωρίς να κάνεις εκπτώσεις στην αποτελεσματικότητα.