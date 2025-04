Το Πάσχα σχεδόν έφτασε κι έτσι το καλοκαίρι δεν αργεί και προβλέπεται να είναι πιο λαμπερό από ποτέ! Η Vichy, γνωστή για τη δερματολογική της τελειότητα, συνεργάζεται με το ελληνικό fashion brand All We See Is The Sea, και μαζί υπογράφουν μια συλλεκτική σειρά αντηλιακής προστασίας που… μυρίζει Ελλάδα! Με έμπνευση από το απέραντο μπλε, τον ήλιο και τις Κυκλάδες, η σειρά Capital Soleil αποκτά φρέσκια αύρα και χρώμα.

Η Χριστιάννα και το κύμα της δημιουργίας

Πίσω από το brand κρύβεται η Χριστιάννα Οικονόμου – μια καλλιτέχνιδα με καρδιά Κυκλαδίτικη και φαντασία που τρέχει πιο γρήγορα κι από θαλάσσιο αεράκι. Από το Λονδίνο στη Σχοινούσα, και από την Ινδία στην Πάρο, η Χριστιάννα δεν σχεδιάζει απλώς αντικείμενα, αλλά ιστορίες γεμάτες καλοκαίρι. Το All We See Is The Sea είναι η δική της ωδή στο ελληνικό φως και τα ξύλινα καΐκια, αυτά τα “καράβια που δεν φοβήθηκαν”.

Αντηλιακό, αλλά make it fashion

Η σειρά Capital Soleil της Vichy είναι από τις πιο λατρεμένες για την προστασία που προσφέρει, αλλά και για τις εξαιρετικά ανάλαφρες υφές της. Και τώρα, συνδυάζεται με limited edition αξεσουάρ: ένα πετσετέ pouch και μια τέλεια tote bag – ιδανικές για τις ηλιόλουστες αποδράσεις σου. Το πορτοκαλί του μίνιου (ναι, αυτό που βλέπουμε στα καΐκια) συναντά το μπλε του Αιγαίου σε ένα design που φωνάζει “πάμε παραλία!”.

Sun-kissed και safe

Δεν είναι απλώς ένα καλοκαιρινό beauty must. Είναι μια υπενθύμιση ότι μπορούμε να απολαμβάνουμε τον ήλιο, χωρίς να ξεχνάμε την προστασία. Και όλα αυτά, με την υπογραφή της Vichy – που ξέρει τι σημαίνει φροντίδα για την επιδερμίδα. Γιατί, όπως λέει και η Χριστιάννα, “θέλουμε να φυλάξουμε τις πιο όμορφες αναμνήσεις, όχι να τις αφήσουμε στο έλεος του ήλιου”.