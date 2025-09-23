Άννα Βίσση και Λάκης Γαβαλάς φαίνεται πως περνάνε… μπόρα στη σχέση τους, ύστερα από ένα σχόλιο του εκκεντρικού σχεδιαστή για τις εμφανίσεις της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο.

Ο Λάκης Γαβαλάς δεν μάσησε τα λόγια του (ξανά) και δήλωσε πως, κατά τη γνώμη του, η Άννα Βίσση δεν έκανε την πιο ταιριαστή επιλογή ρούχου στις sold out συναυλίες της. Η παρατήρησή του αυτή, όμως, δεν έπεσε και τόσο «μαλακά» στην ερμηνεύτρια, η οποία, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, του έστειλε μήνυμα για να του πει ότι δεν τον θέλει πια για φίλο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο Λάκης Γαβαλάς παραδέχτηκε ότι στενοχωρήθηκε αρχικά από την αντίδρασή της, ξεκαθάρισε όμως πως δεν είχε καμία πρόθεση να την προσβάλει. «Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πολύ με αυτό που είπα και μου έκοψε και τη φιλία. Μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο. Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει. Είπα ότι έβαλε το καουμπόικο καπέλο και εκείνη την ώρα έπρεπε να βγω και να πιω μια μπύρα. Εννοούσα ότι αυτό το στιγμιότυπο θα μπορούσα να το είχα αποφύγει, αλλά όχι για να αποφύγω την Άννα».

Να θυμίσουμε ότι η πρώτη του τοποθέτηση ήρθε λίγες μέρες νωρίτερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, όταν είχε σχολιάσει ότι ο κορσές που φόρεσε η Άννα δεν βοηθούσε στην κίνηση πάνω στη σκηνή και ότι εκείνος θα είχε επιλέξει μια πιο άνετη δημιουργία. «Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό», είχε πει χαρακτηριστικά.