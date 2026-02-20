Σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μια δύσκολη και πολύμηνη αναμέτρηση με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου ο Eric Dane, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τον ρόλο του γοητευτικού γιατρού στη μικρή οθόνη.

Το ευρύ κοινό τον αγάπησε ως τον χαρισματικό Mark Sloan στη σειρά Grey’s Anatomy, έναν ρόλο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο δημοφιλείς τηλεοπτικούς «γόηδες» της γενιάς του. Ο χαρακτήρας του, συνδύαζε αυτοπεποίθηση, χιούμορ και ευαισθησία, στοιχεία που, όπως φαίνεται, καθρεφτίζονταν και στον ίδιο.

Η διάγνωση της ALS είχε γίνει γνωστή πριν από περίπου δέκα μήνες. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε περιγράψει πως τα πρώτα σημάδια ήταν ένα επίμονο μούδιασμα και μια αδυναμία στο χέρι, συμπτώματα που αρχικά δεν του προκάλεσαν ανησυχία. Σταδιακά, όμως, η κατάσταση εξελίχθηκε και οδήγησε στη σκληρή μάχη που ακολούθησε.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του μέσω του περιοδικού People. Όπως ανέφεραν, ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες του στιγμές окружμένος από τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους, που αποτελούσαν το απόλυτο κέντρο της ζωής του.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Eric έφυγε το απόγευμα της Πέμπτης, ύστερα από γενναία μάχη με την ALS», σημείωσε η οικογένεια, τονίζοντας πως στάθηκε μέχρι τέλους με αξιοπρέπεια και δύναμη. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της επιστημονικής έρευνας γύρω από τη νόσο, επιθυμώντας να συμβάλει ουσιαστικά στην υποστήριξη όσων βιώνουν την ίδια δοκιμασία.

Στο ίδιο μήνυμα, ζήτησαν σεβασμό και ιδιωτικότητα, σε μια περίοδο βαθιάς οδύνης για τους οικείους του. Οι θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο αποχαιρετούν έναν ηθοποιό που σημάδεψε μια ολόκληρη τηλεοπτική εποχή και που, πέρα από τους ρόλους του, άφησε το αποτύπωμά του και ως άνθρωπος με ευαισθησία και θάρρος.