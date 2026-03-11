Ο Γιώργος Μαρίνος, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και πολυσυζητημένους showmen της ελληνικής σκηνής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ζώντας μακριά από τη δημόσια ζωή.

Ο Γιώργος Μαρίνος είχε γεννηθεί στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1939, μέσα σε μια ταραγμένη Ελλάδα που δεν είχε χώρο για “διαφορετικά” παιδιά με όνειρα καλλιτεχνικά. Μεγάλωσε μόνος με τη μητέρα του, καθώς ο πατέρας του ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο, ένα τραύμα που σημάδεψε τα παιδικά του χρόνια. Από μικρός είχε έφεση στα μαθηματικά, αλλά η ψυχή του φλεγόταν για το θέατρο. Έτσι, σε ηλικία μόλις 17 ετών, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Η αρχή έγινε το 1962, στην εμβληματική “Οδό Ονείρων” του Μάνου Χατζιδάκι, όπου ερμήνευσε το “Κάθε Κήπος” και εμφανίστηκε δίπλα σε ιερά τέρατα της σκηνής όπως ο Χορν και η Βλαχοπούλου. Ήταν η πρώτη από πολλές στιγμές που θα τον καθιέρωναν όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά ως πρόσωπο-σύμβολο.

Πρωτοπόρος, ακομπλεξάριστος και αληθινός

Ο Γιώργος Μαρίνος δεν υπήρξε απλώς τραγουδιστής ή ηθοποιός. Ήταν σόουμαν, με την έννοια που σήμερα μοιάζει να έχει χαθεί. Έφερε στην Ελλάδα ένα νέο είδος διασκέδασης: πρόζα, τραγούδι, χορό και πολιτική σάτιρα σε ένα ενιαίο show που ξεσήκωνε, προβλημάτιζε, έκανε το κοινό να γελάει και να σκέφτεται. Η περίφημη “Μέδουσα” στο Μακρυγιάννη υπήρξε το σπίτι του επί δύο δεκαετίες, από το 1973 έως το 1992, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς όπως η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Η φιλία του με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο υπήρξε καθοριστική, αλλά και βαθιά ανθρώπινη. Ο Μαρίνος υπήρξε πάντα επιλεκτικός και δεν συμμετείχε σε ό,τι κι ό,τι. Δεν είχε ανάγκη να αποδείξει τίποτα. Είχε ήδη χαράξει τη δική του τροχιά.

Προσωπικότητα με θάρρος

Σε μια Ελλάδα που έτρεμε τη λέξη “ομοφυλόφιλος”, ο Γιώργος Μαρίνος μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του ήδη από τη δεκαετία του ’60. Τότε που άλλοι “έκρυβαν”, εκείνος δήλωνε περήφανα τη δική του ταυτότητα. Παρά την εσωτερική του μοναχικότητα, έζησε έναν μεγάλο έρωτα με την Κατιάνα Μπαλανίκα και η σχέση τους, αν και δεν εξελίχθηκε σε γάμο, παρέμεινε δυνατή και αφοσιωμένη για μια ζωή.

Δεν απέκτησε παιδιά, όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί ένιωθε πως δεν θα μπορούσε να τους προσφέρει μια “κανονική” ζωή. Αυτή η ευαισθησία του, που έκρυβε πίσω από το αιχμηρό του χιούμορ, ήταν εκείνη που έκανε τον κόσμο να τον αγαπήσει ακόμη πιο πολύ.

Σιωπηλός αποχαιρετισμός

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε μακριά από τα φώτα. Αποτραβήχτηκε στο σπίτι του στον Νέο Βουτζά, μαζί με τα αγαπημένα του σκυλιά, και μόνο λίγοι φίλοι τον έβλεπαν πια. Οι εμφανίσεις του ήταν σπάνιες και η υγεία του εύθραυστη. Φιλοξενήθηκε για ένα διάστημα στο Σπίτι του Ηθοποιού, καθώς η ζωή του δεν είχε οικονομικές εξασφαλίσεις, ούτε “ασφάλειες” καριέρας.

Ο Γιώργος Μαρίνος δεν υπήρξε ποτέ “εύκολος” καλλιτέχνης. Δεν ανήκε σε σχολές, ρεύματα ή κόμματα. Ήταν μοναδικός, ανένταχτος και γεμάτος πάθος για την τέχνη και την ελευθερία της έκφρασης. Έκανε καριέρα όχι με σκάνδαλα, αλλά με περιεχόμενο. Με σάτιρα που πονούσε, με πρόζες που αποκάλυπταν την αλήθεια μας, με τραγούδια που είχαν κάτι να πουν.

Αντίο, Γιώργο. Έζησες όπως ακριβώς ήθελες και αυτό από μόνο του είναι επανάσταση.