Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 48 ετών. Την ανακοίνωση έκανε η οικογένειά του μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram, γνωστοποιώντας ότι ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, έπειτα από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3.

Στη συγκινητική δήλωση αναφέρεται ότι «αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια», ενώ η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα, καθώς θρηνεί «τον αγαπημένο σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Η μάχη με τον καρκίνο

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Van Der Beek (@vanderjames)



Ο ηθοποιός έδινε διακριτικά τη δική του μάχη από τον Αύγουστο του 2023. Τη διάγνωσή του αποκάλυψε δημόσια τον Νοέμβριο του 2024, όταν, όπως είχε εξηγήσει, αναγκάστηκε να μιλήσει αφού ενημερώθηκε ότι ταμπλόιντ επρόκειτο να δημοσιεύσει την είδηση.

Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει πως μέχρι τότε αντιμετώπιζε την ασθένεια ιδιωτικά, λαμβάνοντας θεραπεία και εστιάζοντας περισσότερο από ποτέ στη συνολική του υγεία. «Ήταν μια πραγματική δοκιμασία», είχε πει, τονίζοντας ότι θα μιλούσε πιο ανοιχτά όταν θα ένιωθε έτοιμος.

Σύμφωνα με ιατρικά δεδομένα, ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζει μέσο ποσοστό πενταετούς επιβίωσης περίπου 64%, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το στάδιο και την έγκαιρη διάγνωση.

Οικονομικές δυσκολίες και στήριξη από την οικογένεια

Μετά τη δημόσια αποκάλυψη της περιπέτειας της υγείας του, ο Βαν Ντερ Μπικ είχε δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Sidelined: The QB And Me». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι το κόστος των θεραπειών είχε επιβαρύνει σημαντικά την οικογένειά του.

Για να καλύψει μέρος των εξόδων, προχώρησε στην πώληση υπογεγραμμένων αναμνηστικών από την ταινία «Varsity Blues», στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει. Στο πλευρό του βρισκόταν διαρκώς η σύζυγός του, Κίμπερλι, με την οποία απέκτησαν έξι παιδιά.

Σε ανάρτησή του, ανήμερα των 48ων γενεθλίων του, είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, λέγοντας πως δεν μπορούσε πλέον να είναι ο σύζυγος και ο πατέρας που θα ήθελε, εξαιτίας της ασθένειας.

Ο ρόλος που τον καθιέρωσε

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη σειρά Dawson’s Creek, όπου υποδύθηκε τον Ντόσον Λίρι για έξι σεζόν, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές των 2000s. Στο πλευρό του βρέθηκαν η Katie Holmes, ο Joshua Jackson, η Michelle Williams και η Busy Philipps.

Η σειρά σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών και καθιέρωσε τον ηθοποιό ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές της εποχής του.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε ταινίες όπως το Varsity Blues και το The Rules of Attraction, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του πήρε μέρος σε περισσότερες από 60 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.