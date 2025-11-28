Αν έχεις μεγαλώσει με Nokia 3310, ξέρεις ήδη ότι κάποια πράγματα δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Το κινητό που έπεφτε κάτω, γλιστρούσε στα πλακάκια, καρφωνόταν στο πάτωμα και παρ’ όλα αυτά συνέχιζε κανονικά τη μέρα του, επιστρέφει θριαμβευτικά στη viral επικαιρότητα. Κι όλα ξεκίνησαν από ένα TikTok όπου μια 18χρονη έρχεται αντιμέτωπη με την πιο… παλαιολιθική πρόκληση της ζωής της: να γράψει μήνυμα σε Nokia 3310.

Το βίντεο ανοίγει με εκείνη να κρατάει το θρυλικό «τούβλο» λες και της έδωσαν ένα αρχαίο εύρημα από ανασκαφή. Η έκφραση στο πρόσωπό της λέει «γιατί είναι όλα κουμπιά;» κι εσύ κάπου πίσω από την οθόνη θυμάσαι την εποχή που αυτό το κινητό ήταν το απόλυτο status symbol. Δεν υπήρχε οθόνη αφής, δεν υπήρχε αδιάβροχη θήκη, αλλά υπήρχε ηρεμία. Και φυσικά, υπήρχε και το φιδάκι, που για τους millennials ήταν ό,τι είναι σήμερα τα mobile games, αλλά πιο τίμιο.



Και κάπως έτσι ξεκινάει η δοκιμασία. Η 18χρονη προσπαθεί να γράψει μία λέξη και μοιάζει σαν να δίνει εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης. Πατάει το ίδιο κουμπί δέκα φορές, μπερδεύεται στο T9, σβήνει κατά λάθος ό,τι έγραψε, και γενικά περνάει όλα εκείνα τα στάδια απόγνωσης που εμείς περνούσαμε καθημερινά στο Γυμνάσιο, μόνο που τότε τα καταφέρναμε με κλειστά μάτια και χωρίς δεύτερη σκέψη.

Και μετά έρχεται η ατάκα που μας αποτελείωσε όλους: «Μα… δεν έχει emoji;». Εκεί κάπου κουνάς το κεφάλι, αναστενάζεις βαθιά και συνειδητοποιείς πως ναι, μεγάλωσες σε μια εποχή όπου υπήρχε μόνο η τελεία, η άνω τελεία και μια χαρά τη βγάζαμε. Το συναίσθημα το έγραφες. Δεν το ζωγράφιζες! Αν εξαιρέσεις τα αγαπημένα εικονομηνύματα!

Το βίντεο κλείνει με τη Gen Z να δείχνει εμφανώς ταραγμένη από τον πολιτισμικό σοκ, τους millennials να νιώθουν σαν σοφοί δάσκαλοι ενός ξεχασμένου ναού τεχνολογίας και το TikTok να πανηγυρίζει ομαδικά. Γιατί τελικά, τίποτα δεν ενώνει τις γενιές τόσο πολύ όσο ένα καλό, πατροπαράδοτο… 3310.