Πολλές φορές έχω κάνει αυτή τη κουβέντα με φίλες οι γνωστές μου, «τι είναι εκείνο που σου άρεσε περισσότερο σε εκείνον;»

Οι απόψεις πολλές αλλά πάντα όλα καταλήγουν στα πέντε παρακάτω βασικά. Και ποια είναι αυτά;

Χαμόγελο: Τσάμπα τα φορούσε το αγόρι τόσα χρόνια τα σιδεράκια; Έκανε και μια λεύκανση και με το που σου έσκασε ένα χαμόγελο εσύ κόντεψες να λιποθυμήσεις. Ήταν έρωτας κεραυνοβόλος και όχι άδικα γιατί πως να αντισταθείς σε τέτοιο χαμόγελο. Έχεις τα δίκια σου και συμφωνώ μαζί σου.

Πρόσωπο: Εντάξει δεν είναι μοντέλο έχει όμως κάτι που σε τραβάει. Μπορεί να μην έχει τις γωνίες ή το θεληματικό πιγούνι που πάντα ζητούσες. Όμως μπορεί να είναι τα μάτια του ή το μουσάκι που αφήνει ότι και αν κάνει όμως δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Τι στέκεσαι και τον κοιτάς; Φίλησε τον επιτέλους!

Σώμα: Α, εδώ έχω να πω πολλά. Τσάμπα χτυπιέται το αγόρι στο γυμναστήριο και δεν τρώει σουβλάκια όταν βλέπει αγώνα; Για να μη σου πω για τον παράγοντα ύψος που εμένα όλες μου οι σχέσεις ήταν 1.90 και άνω. Και πως να αντισταθείς φίλη μου στο 1.90; Ε δεν μπορείς σου λέω! Μη το σκέφτεσαι καν, θα ενδώσεις θες δεν θες!

Ντύσιμο: Βρε αγάπη μου γλυκιά δεν σε ξενερώνει όταν ο άλλος κυκλοφορεί με τρύπια μπλούζα. Και πες εντάξει να το δεχτώ αν είναι μέσα στο σπίτι γιατί τον βολεύει, αλλά όταν το κάνει και εκτός; Ναι το έχω ζήσει και ξέρω! Μακριά από αυτούς κορίτσι μου!

Άρωμα: Δεν λατρεύεις πηγαίνεις σπίτι μετά το ραντεβού και να μυρίζεις εκείνον; Το Only The Brave, το εμβληματικό ανδρικό άρωμα της Diesel, γιορτάζει τη 10η επέτειό του. Για αυτό το σημαντικό ορόσημο, η μάρκα επαναπροσδιορίζει το όραμά της για τη μοντέρνα αρρενωπότητα με ένα νέο άρωμα που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού: το Spirit Of The Brave. Καρπός στενής συνεργασίας με τον διάσημο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Neymar Jr., το Spirit of the Brave παροτρύνει τους νέους άνδρες σε όλο τον κόσμο να παίζουν με τους φόβους τους και να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητές τους.

Το Spirit Of The Brave σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Diesel Fragrances συνεργάζεται με έναν αστέρα από τον κόσμο των σπορ. Είναι επίσης η πρώτη φορά που ένας εκπρόσωπος συμμετείχε σε όλα τα στάδια δημιουργίας ενός αρώματος, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι το παγκόσμιο λανσάρισμα.