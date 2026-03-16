Πάντα πίστευα πως το πρωινό είναι η πιο ιερή στιγμή της ημέρας, μια μικρή ιεροτελεστία που ορίζει τη διάθεσή μας και μας βοηθάει να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ενέργεια. Στην Αθήνα όμως είχαμε συνηθίσει να το περιορίζουμε σε έναν βιαστικό καφέ στο χέρι αφού τα πιεστικά ωράρια δε μας αφήνουν χρόνο για ένα απολαυστικό πρωινό. Όμως, όλα αυτά άλλαξαν όταν το Benedict Athens αποφάσισε να φέρει τη βερολινέζικη αύρα του στην καρδιά της πόλης, συστήνοντάς μας μια φιλοσοφία που μας προτρέπει να σταματήσουμε τον χρόνο και να απολαύσουμε τη στιγμή, όποια ώρα κι αν είναι αυτή. Το καλύτερο βέβαια είναι να ξέρεις ότι μπορείς πάντα να βρίσκεις έναν χώρο που σου επιτρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου στις δύο το μεσημέρι ή ακόμα και αργά το απόγευμα, αφού η κουζίνα λειτουργεί ασταμάτητα έως τις 21:30.

Μια ιστορία που έγινε η αγαπημένη μας συνήθεια

Για την ιστορία πίσω από το concept πρέπει να ομολογήσω ότι είναι τόσο γοητευτική και η ίδια η ατμόσφαιρα του μαγαζιού. Όλα ξεκινούν το 1894 στη Νέα Υόρκη, όταν ο Lemuel S. Benedict ήθελε διακαώς ένα χορταστικό «αντίδοτο» μετά από ένα αχαλίνωτο ξενύχτι, οδηγώντας στη δημιουργία των διάσημων Eggs Benedict. Αυτή η κοσμοπολίτικη κληρονομιά ταξίδεψε μέχρι το Βερολίνο και από εκεί προσγειώθηκε στη Χαλκοκονδύλη 36, φέρνοντας μαζί το σύνθημα «The Morning That Never Ends». Φυσικά, “στο τιμόνι” της κουζίνας βρίσκεται ο chef Νικόλαος Μαρκογιαννάκης, ο οποίος μετά από χρόνια στο fine dining, αποφάσισε να δώσει μια νέα πνοή στο αθηναϊκό brunch. Η προσέγγισή του είναι τόσο φρέσκια και ανθρώπινη, καθώς πήρε τις κλασικές συνταγές και τις προσάρμοσε στα δικά μας δεδομένα, αναδεικνύοντας τις τοπικές γεύσεις με έναν τρόπο που σε κάνει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου από την πρώτη μπουκιά.

Μάλιστα ο chef λέει χαρακτηριστικά: “Για μένα, μετά από πολλά χρόνια στο fine dining, το Benedict ήταν μια αλλαγή που ήθελα να κάνω. Με κέρδισε το ίδιο το project, αλλά και η ομάδα από το Βερολίνο που φέρνει μια διαφορετική κουλτούρα στην Αθήνα. Το concept του all day breakfast είναι κάτι νέο για την πόλη και έχει μεγάλες προοπτικές. Ήδη βλέπουμε τον κόσμο να το αγκαλιάζει. Το μενού κρατά τις βασικές συνταγές του Βερολίνου, αλλά το έχουμε προσαρμόσει στα ελληνικά δεδομένα, ενισχύοντας το ελληνικό στοιχείο και τις τοπικές γεύσεις. Είναι όμορφο που μέσα από αυτή τη συνεργασία προβάλλεται και η δική μας κουζίνα.”

Γεύσεις που μιλούν στην καρδιά και ξυπνούν τον ουρανίσκο

Πραγματικά, δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω για το μενού, γιατί κάθε πιάτο μοιάζει με μια μικρή γιορτή στο τραπέζι και είχα την τύχη να δοκιμάσω πολλά από αυτά. Αν είσαι λάτρης των αλμυρών γεύσεων, το Chicken and Waffle είναι μια εμπειρία που πρέπει να ζήσεις, με το τραγανό τηγανητό κοτόπουλο σε βουτυρόγαλα να δένει απίστευτα με το ζεστό μέλι και τη σπιτική βάφλα. Από την άλλη μεριά, για όσους αγαπούν την παράδοση, η Shakshuka έρχεται αχνιστή στο τηγάνι της, ελαφρώς πικάντικη και γεμάτη αρώματα Μεσογείου. Φυσικά, ακόμα και οι πιο κλασικές επιλογές, όπως το Spanakopita Benedict με μπεσαμέλ και φέτα, αποκτούν μια άλλη διάσταση κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του chef, που καταφέρνει να συνδυάσει την τεχνική του με μια διάθεση σχεδόν παιχνιδιάρικη.

Η γλυκιά πλευρά που δεν μπορείς να αρνηθείς

Προφανώς, μια επίσκεψη στο Benedict δεν ολοκληρώνεται ποτέ χωρίς τα pancakes του, που είναι όσο αφράτα υπόσχονται. Ειδικά, τα Pistachio Pancakes με την πλούσια σος φιστικιού είναι ο απόλυτος πειρασμός, ενώ για τις πιο τολμηρές στιγμές, ο συνδυασμός καραμελωμένης μπανάνας με μπέικον και φυστικοβούτυρο είναι απλώς συγκλονιστικός. Αν πάλι θέλεις κάτι που να θυμίζει Κυριακή στο σπίτι, το Portokalopita French Toast με σιρόπι πορτοκαλιού και crème fraiche είναι η απάντηση σε κάθε σου επιθυμία. Εντυπωσιακό επίσης είναι πώς καταφέρνουν να διατηρούν αυτή την ποιότητα σε κάθε υλικό, από το χειροποίητο κρουασάν βουτύρου μέχρι το προζυμένιο ψωμί που συνοδεύει τα περισσότερα πιάτα.

Με λίγα λόγια, στο Benedict Athens, το πρωινό δεν είναι μόνο ένα γεύμα, αλλά η αφορμή για να βρεθείς με φίλους, να γελάσεις και να ξεκινήσεις τη μέρα σου με θετική ενέργεια, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Μιλάμε για ένα χώρο που σέβεται τους δικούς σου ρυθμούς και σε υποδέχεται πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο και τις πιο λαχταριστές λιχουδιές. Τέλος, μη μου ζητήσεις να βάλω τα πιάτα σε λίστα προτίμησης γιατί δεν έχω ιδέα ποιο μπορεί να μπει πρώτο… Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι εγώ βρήκα το στέκι μου! Αλλά θα γίνει και το δικό σου με μια μόνο δοκιμή! Το υπόσχομαι!