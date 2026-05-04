Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας, η Arla Foods Hellas παρουσίασε τη νέα της καμπάνια «Αυτό το EXTRA που κάνει τη διαφορά», έχοντας στο πλευρό της τον Ολυμπιονίκη και Brand Ambassador Εμμανουήλ Καραλής.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η φράση που διατρέχει τη νέα καμπάνια «Αυτό το EXTRA που κάνει τη διαφορά» — μια ιδέα που αναδεικνύεται διαρκώς στις πιο κρίσιμες στιγμές του αθλητισμού: ότι η απόσταση ανάμεσα στη νίκη και την ήττα καθορίζεται από τις λεπτομέρειες και ότι ακόμη και μια μικρή διαφορά μπορεί να κρίνει ένα μετάλλιο ή ένα ρεκόρ. Με αυτή την αφετηρία και με δόσεις χιούμορ, η καμπάνια φωτίζει το «μυστικό» του Manolo — όπως τον γνώρισε και τον αγάπησε ολόκληρη η Ελλάδα — εστιάζοντας σε αυτό το «extra» που τελικά κάνει τους κορυφαίους να ξεχωρίζουν.

Η επιλογή του Εμμανουήλ Καραλή ως κεντρικού προσώπου δεν είναι τυχαία. Η συνεργασία του με το Arla PROTEIN μετρά ήδη δύο χρόνια και έχει εξελιχθεί σε μια σχέση με κοινό σημείο αναφοράς: τη συνέπεια, την προσήλωση στον στόχο και τη διαρκή εξέλιξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Arla Foods Hellas διατηρεί σταθερή παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, στηρίζοντας τόσο μεγάλες διοργανώσεις όσο και Έλληνες αθλητές με διεθνείς διακρίσεις. Μια στρατηγική επιλογή που αντανακλά τη φιλοσοφία της εταιρείας να επενδύει στην προσπάθεια, την αντοχή και τη συνεχή βελτίωση.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκλειστική – πρώτη προβολή του video της νέας καμπάνιας, μοιράζοντας με τους παρευρισκόμενους το ουσιαστικό μήνυμα: ότι η δύναμη να διεκδικείς το κάτι παραπάνω, είναι μια καθημερινή επιλογή που ανήκει σε όλους.