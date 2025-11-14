Οι καινούριες σου σαγιονάρες μπορεί να δείχνουν υπέροχες, αλλά, κακά τα ψέματα, δεν είναι όλα τα παπούτσια κατάλληλα για οδήγηση. Ακόμα και κάτι τόσο απλό όσο το να αλλάξεις ταχύτητα μπορεί να γίνει επικίνδυνο αν φοράς λάθος παπούτσια.

Παρότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν αναφέρει ρητά ποια παπούτσια επιτρέπονται και ποια όχι, η Τροχαία δεν αστειεύεται καθόλου όταν κρίνει ότι αυτό που φοράς στα πόδια σου σε κάνει επικίνδυνη.

Στην Ελλάδα, λοιπόν, η οδήγηση με σαγιονάρες, παντόφλες ή ακόμα και ξυπόλυτη δεν είναι παράνομη, αλλά—κρατήσου—μπορεί να επιφέρει πρόστιμο και αφαίρεση άδειας έως 30 ημέρες αν ο αστυνομικός θεωρήσει ότι δεν έχεις τον απαιτούμενο έλεγχο στο όχημα. Δηλαδή, τεχνικά “επιτρέπεται”, αλλά πρακτικά… όχι ακριβώς.

Και εδώ έρχεται το ωραίο: δεν έχει σημασία αν φοράς σαγιονάρα, crocs, παντοφλίτσα ή το πιο trendy mule της χρονιάς. Αν ο αστυνομικός δει ότι το παπούτσι γλιστράει, μπλέκεται κάτω από το πεντάλ, ή δεν στηρίζει καλά τον αστράγαλό σου, μπορεί να σου κόψει πρόστιμο με συνοπτικές διαδικασίες.

Τι ισχύει στην Ελλάδα – με απλά λόγια

Ρητή απαγόρευση: Καμία.

Καμία. Απαίτηση ασφαλούς οδήγησης: Απόλυτη. Πρέπει να έχεις πλήρη έλεγχο των πεντάλ, χωρίς κανένα “γλίστρησα κατά λάθος”.

Οπότε, το τι φοράς δεν το κοιτάνε επειδή είναι… fashion police. Το κοιτάνε επειδή τα λάθος παπούτσια μπορούν να αποδειχθούν μικρές παγίδες.

Λοιπόν… ποια παπούτσια να αποφεύγεις;

Όλα εκείνα που αφήνουν το πόδι να… κάνει τα δικά του:

Σαγιονάρες, mules, σανδάλια

Crocs (ναι, ακόμα κι αν έχουν λουράκι)

Παντόφλες

Mules και σαμπό

Ψηλοτάκουνα και wedges

Ογκώδη work boots ή cowboy boots

Οτιδήποτε χαλαρό, γλιστερό ή με πολύ χοντρή σόλα

Το κοινό τους; Δεν σου δίνουν σταθερότητα, δεν αγκαλιάζουν τον αστράγαλο και μπορούν να μπλεχτούν κάτω από το πεντάλ την ώρα που δεν πρέπει. Και τότε… άντε εξήγησε γιατί έφυγε το αυτοκίνητο μπροστά μόνο του.

Τα καλύτερα παπούτσια για οδήγηση; Ναι, υπάρχουν – και δεν χρειάζεται να είναι άσχημα

Θέλεις λεπτή και ευλύγιστη σόλα, σταθερό κράτημα και αίσθηση των πεντάλ. Κάτι ανάμεσα σε:

boat shoes

απλές μπαλαρίνες

χαμηλά sneakers με λεπτή σόλα

Τα πολύ “μαξιλαράτα” αθλητικά μπορεί να είναι τέλεια για περπάτημα, αλλά στο αυτοκίνητο δεν νιώθεις ακριβώς τι κάνεις. Αν οδηγείς συχνά με “καλά” παπούτσια, κράτα ένα έξτρα ζευγάρι στο αυτοκίνητο και τελείωσες.

Οδήγηση στη βροχή: μικρή λεπτομέρεια, μεγάλη διαφορά

Οι σόλες γλιστράνε. Ναι, ακόμα και τα καλά παπούτσια. Άρα πριν ξεκινήσεις, σκούπισε λίγο τις σόλες στο πατάκι και προτίμησε κάτι με καλή αντιολισθητική επιφάνεια. Αυτό το μικρό βήμα μπορεί να αποτρέψει ένα… απελπισμένο φρενάρισμα με δύο παπούτσια να κάνουν πατινάζ.

Τι προτείνει ο Driving Standards Agency

Σόλα έως 10 χιλιοστά

Όχι υπερβολικά μαλακή ή υπερβολικά σκληρή

Ελαφριά, ευέλικτα, με καλό κράτημα

Να μην περιορίζουν τον αστράγαλο

Να μην είναι τόσο φαρδιά ώστε να ακουμπάς δύο πεντάλ μαζί

Γενικά, ψάξε κάτι που θα φορούσες άνετα στο γυμναστήριο ή σε έναν περίπατο. Το αυτοκίνητο δεν θέλει στιλ. Θέλει σταθερότητα.