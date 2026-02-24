Ο κόσμος του marketing αλλάζει με ταχύτητες που πολλές φορές δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε και η αλήθεια είναι πως η θεωρία από μόνη της δεν αρκεί πια για να ξεχωρίσεις. Όλοι έχουμε ακούσει για funnels και target groups όμως το πραγματικό ζήτημα εμφανίζεται τη στιγμή που καλείσαι να διαχειριστείς ένα αληθινό brief ή όταν συνειδητοποιείς πως το portfolio σου χρειάζεται κάτι πιο ουσιαστικό. Συχνά νιώθουμε μια αμηχανία μπροστά στις αγγελίες που ζητούν προϋπηρεσία την οποία αναρωτιόμαστε πώς θα αποκτήσουμε αν δεν μας δοθεί η πρώτη ευκαιρία. Ακόμα και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μπήκαν ξαφνικά στη ζωή μας μοιάζουν με γρίφο αν δεν ξέρεις πώς να τα βάλεις να δουλέψουν πραγματικά για σένα αντί να δουλεύεις εσύ για εκείνα.

Η εμπειρία που αλλάζει τα δεδομένα στο marketing

Αν ψάχνεις έναν τρόπο να σταματήσεις να αναρωτιέσαι και να αρχίσεις να δημιουργείς η GR8 Communication Academy είναι αυτό που χρειάζεσαι. Δεν μιλάμε για ένα ακόμα τυπικό σεμινάριο που θα σε κουράσει με ατελείωτες διαφάνειες αλλά για μια ζωντανή εμπειρία σχεδιασμένη πάνω στις καθημερινές ανάγκες των agencies. Με ένα πρόγραμμα που εστιάζει κατά 80% στην πράξη μαθαίνεις να σκέφτεσαι στρατηγικά και να αναλύεις το κοινό σου με τρόπο που βγάζει νόημα. Θα ανακαλύψεις πώς να χτίζεις brand positioning και να δημιουργείς περιεχόμενο που δεν είναι απλώς όμορφο αλλά φέρνει αποτελέσματα και πωλήσεις. Από τα Meta και Google Ads μέχρι το influencer marketing και τα δελτία τύπου όλα γίνονται εργαλεία στα χέρια σου μέσα από 33 ώρες εντατικής και ουσιαστικής εκπαίδευσης.

Οι άνθρωποι που θα σε καθοδηγήσουν στο επόμενο βήμα

Σε αυτή τη διαδρομή φυσικά έχεις δίπλα σου επαγγελματίες που γνωρίζουν την αγορά από μέσα. Η Τίνα Μιχαηλίδου Founder της GR8 Communication και δημοσιογράφος στον ΣΚΑΪ θα σου μεταδώσει τον τρόπο σκέψης ενός strategist και θα σου δείξει πώς να διαχειρίζεσαι πελάτες και feedback χωρίς το άγχος της απειρίας. Μαζί της το γράψιμο γίνεται εργαλείο επικοινωνίας που δουλεύει στην πράξη. Παράλληλα ο Ανδρέας Καραβανάς Founder της WEDOHYPE και των Liberators AI θα σε εισάγει στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης με έναν τρόπο απόλυτα χρηστικό. Θα μάθεις να χρησιμοποιείς το AI για research και αυτοματισμούς εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και αναβαθμίζοντας την ποιότητα της δουλειάς σου.

Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να προσπεράσεις

Ο χρόνος τρέχει και οι θέσεις για τα δύο Σαββατοκύριακα του Μαρτίου στις 7 με 8 και 21 με 22 του μηνός είναι περιορισμένες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξαιρετική Last Minute προσφορά στα 420€ αντί για 560€ που σου επιτρέπει να επενδύσεις στον εαυτό σου με τον καλύτερο τρόπο. Είναι η στιγμή να αφήσεις πίσω τις αμφιβολίες και να αποκτήσεις την εμπειρία που ζητά η αγορά πριν καν βγεις σε αυτήν. Έτσι, μπορείς να επικοινωνήσεις στο 2104408110 ή να στείλεις ένα μήνυμα στο [email protected] για να λύσεις κάθε απορία σου και να γίνεις μέρος μιας ομάδας που μετατρέπει τη γνώση σε πράξη. Δεν είναι κρίμα να αφήσεις μια ευκαιρία να πάει χαμένη ενώ μπορείς να δώσεις στην καριέρα σου την ώθηση που της αξίζει;

Κατοχύρωσε τη θέση σου ΕΔΩ!