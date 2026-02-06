GR8 Communication Academy: Καλύπτει το κενό πρακτικής εμπειρίας στο marketing και τη σύγχρονη χρήση του AI

GR8 Communication Academy: Καλύπτει το κενό πρακτικής εμπειρίας στο marketing και τη σύγχρονη χρήση του AI

Ένα διαχρονικό κενό μεταξύ θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εφαρμογής στο marketing και την επικοινωνία έρχεται να καλύψει η GR8 Communication Academy, μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία που εστιάζει στην άμεση ετοιμότητα των επαγγελματιών για τις ανάγκες της αγοράς.

Αγόρασε εμπειρία και όχι θεωρία

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αποφοίτους. Αφορά και τις ίδιες τις εταιρείες και τα agencies, τα οποία αναζητούν στελέχη με πρακτική αντίληψη, κατανόηση πραγματικών workflows και δυνατότητα άμεσης ένταξης στις ομάδες τους, χωρίς μακροχρόνια περίοδο εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει ένα επιπλέον χάσμα: ενώ το AI χρησιμοποιείται ευρέως, συχνά παραμένει σε επίπεδο πειραματισμού ή τάσης, χωρίς ουσιαστική και στρατηγική ενσωμάτωση στην καθημερινή εργασία του marketing.

Η GR8 Communication Academy έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να γεφυρώσει αυτά τα κενά, λειτουργώντας ως προσομοίωση πραγματικού agency περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες δεν απομνημονεύουν έννοιες – τις χρησιμοποιούν. Εκπαιδεύονται μέσα από πραγματικά briefs, case studies και projects, κατανοώντας πώς η στρατηγική, η δημιουργικότητα, τα δεδομένα και η τεχνολογία συνδέονται με το τελικό αποτέλεσμα και πώς το AI ενσωματώνεται στην

καθημερινή δουλειά ως εργαλείο που επιταχύνει την εκτέλεση, χωρίς να αφαιρεί τη στρατηγική σκέψη από τις αποφάσεις.

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στην αναλογία 80% πρακτική – 20% θεωρία, με στόχο οι συμμετέχοντες να ολοκληρώνουν την εκπαίδευση με ουσιαστική εμπειρία και portfolio που ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς.

Διαφορετικές διαδρομές, κοινός στόχος

Η GR8 Communication Academy φέρνει στο ίδιο τραπέζι δύο ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο της επικοινωνίας και της τεχνολογίας, με διαφορετικές

προσεγγίσεις αλλά έναν κοινό στόχο: τη μεταφορά της θεωρίας στην πράξη.

Η Τίνα Μιχαηλίδου, founder της GR8 Communication, μεταφέρει την εμπειρία της στρατηγικής σκέψης και της καθημερινής λειτουργίας ενός agency – από το πρώτο brief μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, με όλες τις αποφάσεις, τα feedback και τους περιορισμούς που μεσολαβούν.

Ο Ανδρέας Καραβανάς, AI Expert και co-founder της Wedohype, εστιάζει στη ρεαλιστική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο marketing. Όχι ως trend, αλλά ως εργαλείο

έρευνας, περιεχομένου, αυτοματισμών και workflows που ενισχύουν – και δεν αντικαθιστούν- τη σκέψη.

Σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι άφθονη και τα εργαλεία όλο και πιο ισχυρά, η εμπειρία γίνεται το πραγματικό ζητούμενο. Όχι ως τίτλος, αλλά ως ικανότητα.

Σε δύο εντατικά Σαββατοκύριακα (7-8 και 21-22 Μαρτίου), η GR8 Communication Academy μεταφέρει το marketing από τη θεωρία στην πράξη, όπως ακριβώς λειτουργεί

σήμερα στην αγορά.

Το πρόγραμμα διατίθεται με early bird τιμή 399€ αντί 560€, για περιορισμένο αριθμό

θέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://academy.gr8communication.gr/