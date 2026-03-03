Το φως της οθόνης φωτίζει το πρόσωπό σου στο σκοτάδι του σαλονιού ή της κρεβατοκάρας. Τα δάχτυλα κινούνται μηχανικά πάνω στο γυαλί αναζητώντας μια είδηση που θα σου δώσει μια απάντηση ή μια αίσθηση ασφάλειας. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς πως έχεις χαθεί σε έναν λαβύρινθο από κακά νέα και ανησυχητικούς τίτλους. Αυτό είναι το λεγόμενο doomscrolling και παρόλο που η πρόθεσή σου είναι να παραμείνεις ενημερωμένη για τον κόσμο που αλλάζει γύρω σου η πραγματικότητα είναι πως αυτή η συνήθεια καταλήγει να σε παραλύει και να εξαντλεί τα αποθέματα της ψυχικής σου ενέργειας.

Η παγίδα της ψευδαίσθησης του ελέγχου

Η ανθρώπινη φύση αναζητά την ασφάλεια μέσα από τη γνώση. Πιστεύουμε εσφαλμένα πως αν διαβάζουμε κάθε ανάλυση και βλέπουμε κάθε βίντεο θα είμαστε πιο προετοιμασμένες για το οτιδήποτε. Στην πράξη όμως ο καταιγισμός αρνητικών ειδήσεων δεν μας καθιστά περισσότερο ικανές να διαχειριστούμε τις κρίσεις. Αντιθέτως ενεργοποιεί διαρκώς το σύστημα συναγερμού του εγκεφάλου μας προκαλώντας άγχος και αϋπνία. Η αίσθηση ότι ελέγχεις την κατάσταση είναι μια ψευδαίσθηση που σε κρατά δέσμια της οθόνης σου ενώ η πραγματική ζωή συμβαίνει ακριβώς δίπλα σου και εσύ την αγνοείς.

Ανακτώντας τον έλεγχο της ημέρας

Το κλειδί για να βγεις από αυτόν τον φαύλο κύκλο δεν είναι η άγνοια αλλά η επιλεκτικότητα. Δεν χρειάζεται να είσαι παρούσα σε κάθε ψηφιακή τραγωδία για να θεωρείσαι πολίτης με επίγνωση. Όρισε συγκεκριμένες στιγμές μέσα στη μέρα για να ενημερώνεσαι από μία ή δύο έγκυρες πηγές και μετά κλείσε τις ειδοποιήσεις. Αντικατάστησε το ατέλειωτο σκρολάρισμα με μια δραστηριότητα που απαιτεί τη συγκέντρωσή σου όπως το διάβασμα ενός βιβλίου ή μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που αγαπάς. Η ηρεμία που θα κερδίσεις δεν είναι πολυτέλεια είναι απαραίτητο εφόδιο για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις της καθημερινότητας με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία.

Τέλος, στον σύγχρονο κόσμο η προσοχή σου είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που διαθέτεις. Μην την αφήνεις να διασκορπίζεται άσκοπα σε σκοτεινούς διαδρόμους του διαδικτύου. Επίλεξε να προστατεύσεις τον εαυτό σου γιατί μόνο έτσι θα παραμείνεις πραγματικά δυνατή για να προσφέρεις και στους άλλους γύρω σου.