Η πιο εντυπωσιακή γιορτή της μόδας συνεχίστηκε σε έναν πανέμορφο και ιστορικό χώρο πλημμυρισμένο από λάμψη, δημιουργικότητα και απαράμιλλο στυλ!

Χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 η 2η μέρα της Εβδομάδας Μόδας, Athens Fashion Week εκτυλίχθηκε με επιτυχία και αέρα ανανέωσης για πρώτη φορά στον ιστορικό χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου επί της οδού Λένορμαν, μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο από φαντασμαγορικά shows, πλήθος καλεσμένων και φυσικά τους χορηγούς μας σε όμορφα διαμορφωμένα stands.

Το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο αποτελεί ένα κτίριο με ξεχωριστή ταυτότητα ενώ αυτή την περίοδο το έργο που κοσμεί το χώρο είναι δημιούργημα του διάσημου ζωγράφου C.Tsoclis και εκτίθεται για πρώτη φορά στον χώρο του Καπνεργοστασίου, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Με αυτό το έργο ο καλλιτέχνης θέλησε να εκφράσει το δέος που αισθάνεται μπροστά στη σύγχρονη τεχνολογία, εξού και ο τίτλος ΔΕΟΣ 2025.

Η 2η μέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Athens Fashion Week, ξεκίνησε με τον υπέροχο Λάκη Γαβαλά, ο οποίος παρουσίασε την ανατρεπτική συλλογή του “Electric Dreams” , εντυπωσιάζοντας το κοινό για ακόμη μία φορά. Ο μοναδικός Λάκης Γαβαλάς έδωσε την ευκαιρία αυτή τη φορά σε νέους σχεδιαστές, φίλους και μαθητές του να παρουσιάσουν τα ρούχα τους στο Athens Fashion Week, όπως επίσης και σε πολλά μοντέλα που τώρα ξεκινούν την καριέρα τους να συμμετάσχουν σε μία τέτοια διοργάνωση. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε και η συμμετοχή μοντέλων από το Greece’s Next Top Model, δηλώνοντας έτσι τη δυναμική παρουσία της νέας γενιάς του modelling στην Ελλάδα. Τέλος, ο πάντα ευρηματικός Λάκης Γαβαλάς, μέσα από τη χθεσινή παρουσίαση της “Electric Dreams” έκανε μία αναβίωση του brand LAK με διάφορα λογοπαίγνια που χρησιμοποίησε στις δημιουργίες του.

Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο καταξιωμένος σχεδιαστής Γιώργος Ελευθεριάδης με το brand Yiorgos Eleftheriades που παρουσίασε τη συλλογή AW25/6 I AM YOU WE ARE ONE “INFINITY IN USE” ενσωματώνοντας το μέλλον της βιώσιμης μόδας, όπου η σπανιότητα συναντά την πρόθεση. Κάθε σχέδιο είναι αριθμημένο και περιορισμένο σε μόλις έξι κομμάτια, καθένα γεννημένο από έναν καινοτόμο διάλογο μεταξύ νέων υλικών και προσεκτικά επιλεγμένων υφασμάτων από προηγούμενες συλλογές. Αυτή είναι η κυκλική δημιουργικότητα στην πιο εκλεπτυσμένη της μορφή: απόδειξη ότι η αληθινή αξία βρίσκεται στην ποιότητα και την προσεγμένη αισθητική, όχι στον όγκο. Ο τίτλος αυτής της συλλογής μιλά για τη διττότητα στην καρδιά της σύγχρονης ταυτότητας: είμαστε άτομα που αναζητούν αυθεντική αυτοέκφραση, ωστόσο υπάρχουμε σε σχέση, σε κοινότητα, σε σύνδεση. Αυτά τα ρούχα τιμούν και τις δύο αλήθειες—αρκετά διακριτικά για να εκφράσουν το μοναδικό σας όραμα, αρκετά ευέλικτα για να προσαρμοστούν στους πολλούς εαυτούς σας.

I AM YOU αναγνωρίζει την κοινή μας ανθρωπότητα, την συλλογική μας αναζήτηση νοήματος μέσα από αυτό που φοράμε.

WE ARE ONE γιορτάζει την ενότητα χωρίς ομοιομορφία, τη σύνδεση χωρίς συμμόρφωση.

INFINITY IN USE υπόσχεται ότι αυτά τα κομμάτια δεν θα σταματήσουν ποτέ να δίνουν—σε στυλ, σε ευελιξία, σε επικαιρότητα.

Στη συνέχεια, ακολούθησε ο υπέροχος σχεδιαστής μόδας Tassos Mitropoulos, ο οποίος παρουσίασε τη συλλογή FW’26 “The Unbound”. Η συλλογή FW’26 “The Unbound” απελευθερώνει από κάθε περιορισμό. Δέρμα, κρόσια και αυστηρό tailoring γίνονται εργαλεία δύναμης, μεταμορφώνοντας τη σιλουέτα σε πεδίο εξουσίας και κίνησης. Το ανδρικό και το θηλυκό συνυπάρχουν — όχι ως αντίθεση, αλλά ως ενιαία ενέργεια.

Τέλος, την αυλαία της λαμπερής 2ης μέρας του Athens Fashion Week έριξε o οίκος Kathy Heyndels με τη συλλογή “Dark Elegance”. Η νέα συλλογή της Kathy Heyndels είναι ένας ύμνος στη σύγχρονη θηλυκότητα —δυναμική, εκλεπτυσμένη και απόλυτα σίγουρη για τον εαυτό της. Οι δημιουργίες ισορροπούν ανάμεσα στη δομή και τη ροή, αποτυπώνοντας τη λεπτή γραμμή που χωρίζει τη δύναμη από τη χάρη. Οι σιλουέτες είναι ρευστές και θηλυκές, σχεδιασμένες για να αγκαλιάζουν το σώμα με φυσικότητα και κομψότητα. Εκλεπτυσμένα υφάσματα, όπως μαλακό δέρμα, αιθέρια τούλια με διακριτικές λεπτομέρειες και δομημένες υφές, συνθέτουν ένα αρμονικό παιχνίδι αισθήσεων, αποπνέοντας πολυτέλεια και λεπτότητα. Η χρωματική παλέτα, σε τόνους μαύρου, μπορντό, καφέ και γκρι, προσδίδει βάθος, ισορροπία και διαχρονική αισθητική. Η συλλογή “Dark Elegance” περιλαμβάνει επίσης tailor-made δημιουργίες, σχεδιασμένες για να συνοδεύουν τη γυναίκα σε κάθε στιγμή της ημέρας — από τις πρωινές της εμφανίσεις έως τις πιο εκλεπτυσμένες βραδινές εξόδους. Παράλληλα, παρουσιάζονται και νυφικά φορέματα, αέρινα και ρομαντικά, από μουσελίνες και δαντέλα, που αποπνέουν αιθέρια κομψότητα και διακριτική πολυτέλεια. Μια συλλογή αφιερωμένη στη γυναίκα που εκφράζει τη δύναμή της μέσα από την απλότητα, την αρμονία και τη λεπτομέρεια — μια παρουσία που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, αλλά απλώς να μαγνητίσει.

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους την 2η μέρα του Athens Fashion Week, όπως : Ηλιάννα Παπαγεωργίου, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Νάταλι Κακκαβά, Γρηγόρης Γκουντάρας, Νόνη Δούνια, Ηλιάννα Παπαγεωργίου, Ελενα Γαλύφα, Δημήτρης Τσίγκλης, Ευη Αδάμ, Σούλα Λιάκου, Ναταλία Δραγούμη κ.α.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στηρίζει το σημαντικό έργο της W.I.N. όπου μέρος των εσόδων των εισιτηρίων θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό. Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση W.I.N. HELLAS – Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η W.I.N. Hellas παρέχει ψυχολογική στήριξη μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα, νομική συμβουλευτική και διασύνδεση με αρμόδιες δομές. Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει περισσότερες από 25.000 γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Το Fashion Design Project αυτή τη σεζόν πραγματοποιείται ψηφιακά. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να στείλουν το σχέδιο μόδας στο mail της διοργάνωσης [email protected]. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές μόδας και τεχνών, καθώς και κάθε άνθρωπος με ταλέντο στο σχέδιο που προέρχεται από το κοινό, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Ο νικητής έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρώτη του μίνι συλλογή, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Η εκδήλωση καλύπτεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα από την Μέση Ανατολή το L’Officiel Arabia, από την Σερβία τα περιοδικά Harper’s Bazaar και από την Αγγλία το Voir Fashion Magazine. Επίσης, την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν buyers από το εξωτερικό.

Εκτός της τηλεόρασης, η 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας έχει δυναμική παρουσία και online. Σε συνεργασία με την εταιρεία Phaistos Networks, Digital Partner του Athens Fashion Week, το κοινό εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τα μοναδικά fashion shows, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming, στο site της διοργάνωσης https://athensfashionweek.gr/ αλλά και σε περιβάλλον δημοφιλών websites. Παράλληλα, πλούσιο Video περιεχόμενο από συνεντεύξεις, δηλώσεις και highlight στιγμές της διοργάνωσης, θα είναι διαθέσιμα μέσω Phaistos Networks & glomex σε περισσότερα από 350+ websites.”

