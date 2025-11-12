Η 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, Athens Fashion Week επέστρεψε πιο ανανεωμένη από ποτέ! Η επίσημη έναρξη σηματοδοτήθηκε με ένα μοναδικό Launch Event τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Rooftop Gran Balcone του πολυτελούς ξενοδοχείου St George Lycabettus Lifestyle Hotel. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το launch event στο οποίο παρευρέθηκαν αγαπημένοι σχεδιαστές μόδας, influencers, celebrities, μοντέλα, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και επαγγελματίες του χώρου, χαρίζοντας ακόμη περισσότερη λάμψη και δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη δημιουργικότητα, στυλ και μια μοναδική ατμόσφαιρα. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν υπέροχες γαστρονομικές δημιουργίες δια χειρός της ομάδας του St George Lycabettus Lifestyle Hotel και το πλούσιο μενού της βραδιάς συνόδευσαν οι καταπληκτικές μουσικές επιλογές και τα signature drinks, ξεχωρίζοντας την εκλεπτυσμένη μπύρα Noam για τη μοναδική της γεύση.

Η Πρόεδρος της Εβδομάδας Μόδας κα. Τόνια Φουσέκη καλωσόρισε τους καλεσμένους του Launch Event και τους ευχαρίστησε θερμά για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο λαμπερής γιορτής αφιερωμένη στη μόδα. Στη συνέχεια, οι παρουσιαστές της βραδιάς, το fashion icon Λάκης Γαβαλάς και η κα. Τόνια Φουσέκη με όπλο τη λαμπερή τους αύρα, μας παρουσίασαν το πρόγραμμα του Fashion Week, συνομίλησαν με τους σχεδιαστές μόδας που θα λάβουν μέρος στην Εβδομάδα Μόδας αυτή τη σεζόν, και μας μετέφεραν τον ενθουσιασμό για την επερχόμενη 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας!

Μεταξύ των λαμπερών προσκεκλημένων και των καταξιωμένων σχεδιαστών, πολλοί ήταν οι επώνυμοι που τίμησαν με την παρουσία τους τη λαμπερή βραδιά του Launch Event, όπως: Δωροθέα Μερκούρη, Λουκία Κεφαλογιάννη, Βασίλης Παλαιολόγος, Μαρίνος Γιαννόπουλος, Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος, Ορσαλία Παρθένη, Γιώργος Ελευθεριάδης, Γιάννης Τόγκος, Τάσος Μητρόπουλος, Όλγα Καραβερβέρη, Ιωάννα Κουρμπέλα, Στράτος Ελευθερίου, Δημήτρης Ντάσιος, Δάφνη Βαλέντε, Στέλλα Μιχαηλίδου, Κατερίνα Αναστασοπούλου κ.ά.

Η 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, Athens Fashion Week, επιστρέφει σε νέα εκπληκτική τοποθεσία! Η εβδομάδα μόδας δίνει ραντεβού από τις 11 μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου στον ιστορικό χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου που τελεί υπό τη διαχείριση της Βουλής των Ελλήνων. Fashion designers, celebrities, top models, δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο κι εκλεκτοί προσκεκλημένοι πρόκειται να ζήσουν την απόλυτη γιορτή της μόδας. Παράλληλα το χώρο του Καπνεργοστασίου κοσμεί το δημιούργημα του διάσημου ζωγράφου C.Tsoclis και εκτίθεται για πρώτη φορά στον χώρο του Καπνεργοστασίου, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Με αυτό το έργο ο καλλιτέχνης θέλησε να εκφράσει το δέος που αισθάνεται μπροστά στη σύγχρονη τεχνολογία, εξού και ο τίτλος ΔΕΟΣ 2025.

Η 37η Εβδομάδα Μόδας ξεκινά την Τρίτη 11 Νοεμβρίου με τις δημιουργίες του Paris Valtadoros στο ΟΑΚΑ TELECOM CENTER.

Η δεύτερη μέρα της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει στον ιστορικό χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου με τέσσερις σπουδαίους Έλληνες σχεδιαστές να παρουσιάζουν τις συλλογές τους. Η αυλαία ανοίγει με τις εντυπωσιακές δημιουργίες του Lakis Gavalas, ο οποίος θα παρουσιάσει τη συλλογή του “Out of the box”. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο σχεδιαστής Yiorgos Eleftheriades που θα παρουσιάσει τη συλλογή AW25/6 I AM YOU WE ARE ONE “INFINITY IN USE” , ο οίκος Tassos Mitropoulos τη συλλογή A/W 26 “The Unbound”, και τέλος ο οίκος Kathy Heyndels και ο Marios Togos θα παρουσιάσουν τη συλλογή FW25/26 “Dark Elegance”.

Η τρίτη μέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στους νέους σχεδιαστές και στα “New Designers Awards by Skip”. Νέοι σχεδιαστές μόδας θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους διεκδικώντας τρία πολύ σημαντικά έπαθλα: Best Catwalk, Best Trendsetter, Best New Designer. Πιο συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι που θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους είναι: Athenee, Sophia Chantal, Froso Christou, Φolkmona, Appassionata, Eleni Ntelmpenteri, MVATIS, Mary Bourliaskou, By Myria Economou, MZL, Athanasios Vasileiades. Την ίδια μέρα οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι του AKTO College θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά τις δημιουργίες τους στο κοινό. Η μέρα θα κλείσει με το Skip Runway και την απονομή των New Designers Awards.

Η τέταρτη μέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Athens Fashion Week, θα συνεχιστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου με πέντε εντυπωσιακά fashion shows. Η μέρα θα ξεκινήσει με το fashion brand Klelia Andrali θα παρουσιάσει την συλλογή “COMME CHAQUE FOIS”. Στην συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι δημιουργίες της Vickay με τη συλλογή “ Cruise ’26 ”. H Petra Kara θα παρουσιάσει τη συλλογή “The Awakening” και τη σκυτάλη θα πάρει η καταξιωμένη σχεδιάστρια Olga Karaververis που θα παρουσιάσει τη συλλογή SS26 “The Next Chapter”. Τέλος, τη βραδιά θα κλείσει το fashion brand MEADEA by Theo παρουσιάζοντας τη συλλογή “The True Flame & The Bridge of Light”.

Την πέμπτη ημέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου τα fashion shows θα συνεχιστούν δυναμικά. Την αυλαία ανοίγει το fashion brand Parle Moi που θα παρουσιάσει τη συλλογή “Spring Summer 26”, στη συνέχεια η σχεδιάστρια Afroditi Hera που θα παρουσιάσει τη συλλογή “She in the Wind”. Τη σκυτάλη θα πάρει ο καταξιωμένος σχεδιαστής Dassios, ο οποίος θα παρουσιάσει μία περισσότερο επετειακή συλλογή, στη συνέχεια η ιδιαίτερη Daphne Valente θα παρουσιάσει τη συλλογή “Oleander” ενώ τα shows θα κλείσει με τη Christina Zafeiriou Couture που θα παρουσιάσει τη SS26 συλλογή της με τίτλο “Crystal Blast”.

Στη συνέχεια, την έκτη μέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, η αέρινη Ioanna Kourbela θα παρουσιάσει τη συλλογή της στο κοινό.

Η 37η Εβδομάδα Μόδας θα ρίξει αυλαία τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου με το εντυπωσιακό Fashion show του Vassilis Zoulias στον υπέροχο χώρο του Golf Club της Γλυφάδας, ο οποίος θα παρουσιάσει τη συλλογή του “Beautiful”.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα στηρίξει το σημαντικό έργο της W.I.N. όπου μέρος των εσόδων των εισιτηρίων θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό. Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση W.I.N. HELLAS – Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η W.I.N. Hellas παρέχει ψυχολογική στήριξη μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα, νομική συμβουλευτική και διασύνδεση με αρμόδιες δομές. Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει περισσότερες από 25.000 γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Το Fashion Design Project αυτή τη σεζόν θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά. Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να στείλουν το σχέδιο μόδας στο mail της διοργάνωσης [email protected] . Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ταλαντούχους ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν το ντεμπούτο τους ως ανερχόμενοι σχεδιαστές μόδας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές μόδας και τεχνών, καθώς και κάθε άνθρωπος με ταλέντο στο σχέδιο που προέρχεται από το κοινό, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Ο νικητής έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρώτη του μίνι συλλογή, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Η εκδήλωση θα καλυφθεί από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, από την Ιταλία το Vogue Italia, από την Μέση Ανατολή το L’Officiel Arabia, από την Σερβία τα περιοδικά Harper’s Bazaar και το Elle και από την Αγγλία το Voir Fashion Magazine. Επίσης, την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν buyers από το εξωτερικό.

Εκτός της τηλεόρασης, η 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα έχει δυναμική παρουσία και online. Σε συνεργασία με την εταιρεία Phaistos Networks, Digital Partner του Athens Fashion Week, το κοινό εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τα μοναδικά fashion shows, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming της glomex, στο site της διοργάνωσης https://athensfashionweek.gr/ αλλά και σε περιβάλλον δημοφιλών websites. Παράλληλα, πλούσιο Video περιεχόμενο από συνεντεύξεις, δηλώσεις και highlight στιγμές της διοργάνωσης, θα είναι διαθέσιμα μέσω Phaistos Networks & glomex σε περισσότερα από 350+ websites.

Χορηγοί της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι:

New Designers Awards by Skip. Το υγρό απορρυπαντικό Skip Wonder wash που αγαπά τις γρήγορες πλύσεις, καθαρίζει σε βάθος ακόμα και στον σύντομο κύκλο των 15 λεπτών, εξαφανίζει τις οσμές και χαρίζει ασυναγώνιστη φρεσκάδα με 3 μοναδικά αρώματα. Με αυτή την ξεχωριστή φρεσκάδα και λάμψη έρχεται να στηρίξει τους νέους σχεδιαστές που πρόκειται να διαγωνιστούν στα New Designers Awards.

Η DIMAND, ελληνική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων. H επιχειρηματική της δραστηριότητα εστιάζεται κυρίως στις αστικές αναπλάσεις, στην υλοποίηση σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων γραφείων, logistics και έργων μικτών χρήσεων, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων. Έργα της αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο Πύργος Πειραιά, το Μινιόν, η ανάπλαση της πρώην καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, το PwC και το Kaizen Campus.

Στους μεγάλους χορηγούς, βρίσκεται και η PIRAEUS TOWER Α.Ε., που αποτελεί κοινοπρακτικό σχήμα του Ομίλου DIMAND, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της PRODEA Investments. Ο Πύργος Πειραιά, το εμβληματικό τοπόσημο της πόλης μας και ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης της χώρας, φωταγωγήθηκε με το λογότυπο της Εβδομάδας Μόδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης,

Το νέο Fiat 600 φέρνει την ιταλική αναβάθμιση καθώς υπάρχουν περισσότεροι από 100 λόγοι για να εξερευνήσετε την Ιταλική Dolcevita, και να απολαύσετε μια εκπληκτική οδηγική εμπειρία. Ό,τι καλύτερο από πλευράς γούστου, στυλ, άνεσης, καινοτομίας και τεχνολογίας.

Η Theometrics Global είναι επίσης μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Μέσα από το κίνημα Operation PAME (Πάμε – “Let’s Go!”), η πρωτοβουλία αυτή προσκαλεί Έλληνες και Φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα της ενότητας, της αριστείας και της δημιουργικότητας, συνδέοντας τη μόδα με το Φως του Αληθινού (True Light) — το φως της δημιουργίας και της χάρης. Ένα έργο που ενώνει τη μόδα με το φως της δημιουργίας, την ελληνική κληρονομιά και το όραμα μιας νέας γενιάς των Olympic Angels by THEO , επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της ομορφιάς μέσα από τις πέντε θεϊκές ανθρώπινες αρετές: Σῶμα (Soma – Σώμα/Ομορφιά), Νοῦς (Nous – Νους/Σοφία), Καρδία (Kardia–Καρδιά/Συμπόνια), Πνεῦμα (Pneuma – Πνεύμα/Έμπνευση), και Σκοπός (Skopos – Σκοπός/Όραμα). Στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του lifestyle οράματος μας, το TheaMou και MeaDea by THEO στηρίζουν Έλληνες σχεδιαστές, τεχνίτες και βιώσιμα brands, ενδυναμώνοντας τα νέα ταλέντα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μέσα από συνεργασίες και μελλοντικές συμπράξεις, ο στόχος είναι να αναδείξουμε την ελληνική αριστεία μέσα από τη μόδα, τον πολιτισμό και την καινοτομία. Η φλόγα αυτής της έμπνευσης συνεχίζει το ταξίδι της από την Ολυμπία στην Αθήνα και από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες το 2028, μεταφέροντας ένα απλό αλλά αιώνιο μήνυμα, το φως της Ελλάδας εξακολουθεί να εμπνέει τον κόσμο.

Επίσημος Χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο St George Lycabettus Lifestyle Hotel, το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας ένα πρότυπο σύγχρονης αρχιτεκτονικής και interior design που θα φιλοξενήσει το Launch Event της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Athens Fashion Week.

Επίσημοι συνεργάτες είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage και ο Φρέντυ Καλομπράτσος που είναι Official Make Up Sponsor και επιμελείται το μακιγιάζ των μοντέλων, το Design Art Academy που έχει αναλάβει το hairstyling και η σχολή PANSiK fashion school.

Επίσημοι υποστηρικτές είναι:

Η εταιρεία Dress Code, η Eventora, η Hilight, η Ledim, η Minoan water, η Maria Dretaki και η Εταιρεία Επικοινωνίας So Fine! Communications Management.

Χορηγός του fashion show του Lakis Gavalas είναι η Vileda.

Χορηγοί του fashion show του Vassilis Zoulias είναι: Fiat, Artelac, Converse, Dimello, Collagem, Glo, Ilias & Staff.

Χορηγός του fashion show της Daphne Valente είναι τα Κρασιά Σαρρής.

Χορηγός του fashion show της Ioanna Kourbela είναι η Braun, Peleano.

Πρόγραμμα 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας

ΤΡΙΤΗ 11/11

20:00 VALTADOROS

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11

17:30 LAKIS GAVALAS

18:30 YIORGOS ELEFTHERIADES

19:30 TASSOS MITROPOULOS

20:30 KATHY HEYNDELS / MARIOS TOGOS

ΠΕΜΠΤΗ 13/11

16:00 AKTO COLLEGE

NEW DESIGNERS

17:00 ATHENEE, SOPHIA CHANTAL, FROSO CHRISTOU, ΦOLKMONA

18:00 APPASSIONATA, ELENI NTELMPENTERI, MVATIS

19:00 MARY BOURLIASKOU, BY MYRIA ECONOMOU, MZL, ATHANASIOS VASILEIADES

20:30 SKIP RUNWAY & NEW DESIGNERS AWARDS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11

17:00 KLELIA ANDRALI

18:00 VICKAY

19:00 PETRA KARA

20:00 OLGA KARAVERVERI

21:00 MEADEA BY THEO

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11

17:00 PARLE MOI

18:00 AFRODITI HERA

19:00 DASSIOS

20:00 DAPHNE VALENTE

21:00 CHRISTINA ZAFEIRIOU COUTURE

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11

12:30 IOANNA KOURBELA

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/11

12:00 MAISON ZOULIAS

Υπό την αιγίδα των: Βουλή των Ελλήνων, Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ),Περιφέρεια Αττικής, Δήμου Αθηναίων, Enterprise Greece, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ), Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), Marketing Greece.

