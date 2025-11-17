Η 3η ημέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας, Athens Fashion Week, ήταν αφιερωμένη στα νέα ταλέντα, που μέσα από τη παρουσίαση των ευφάνταστων συλλογών τους συστήθηκαν και εντυπωσίασαν κοινό και κριτές. Οι δημιουργίες των New Designers αλλά και των σπουδαστών και αποφοίτων του AKTO College απέδειξαν ότι η νέα γενιά σχεδιαστών είναι εδώ για να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο χώρο της μόδας!

Το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο αποτελεί ένα κτίριο με ξεχωριστή ταυτότητα και το έργο που κοσμεί το χώρο είναι δημιούργημα του διάσημου ζωγράφου C.Tsoclis και εκτίθεται για πρώτη φορά στον χώρο του Καπνεργοστασίου, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Με αυτό το έργο ο καλλιτέχνης θέλησε να εκφράσει το δέος που αισθάνεται μπροστά στη σύγχρονη τεχνολογία, εξού και ο τίτλος ΔΕΟΣ 2025.

Έντεκα νέοι σχεδιαστές παρουσίασαν τις πολλά υποσχόμενες συλλογές τους στα New Designers Awards by Skip διεκδικώντας έτσι ένα από τα βραβεία της βραδιάς.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ και το FISIKON (το οικολογικό και οικονομικό καύσιμό στην κίνηση των οχημάτων) υποστηρίζουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και τη ενίσχυση της εξωστρέφειας, με την ανάδειξη παραδειγμάτων αριστείας. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων ανθρώπων αλλά και των creative industries.

Αυτή τη σεζόν παρουσιάστρια των New Designers Awards by Skip ήταν η Στέλλα Μέλιγκαν, influencer & fashion blogger με πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο της μόδας. Το λόγο πήρε και η Πρόεδρος του Athens Fashion Week, Τόνια Φουσέκη, η οποία μίλησε για την σπουδαιότητα του θεσμού και το πως στην πορεία της Εβδομάδας Μόδας αυτός έχει αναδείξει πολλούς ήδη καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας. Ευχαρίστησε επιπλέον τη Βουλή και τον πρόεδρό της τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη αλλά και όλους τους συνεργάτες του για την παραχώρηση του κτηρίου του Καπνεργοστασίου, ως ενός μοναδικής ομορφιάς χώρου διεξαγωγής της Εβδομάδας Μόδας.

Τα βραβεία New Designers Awards by Skip που αντιστοιχούν σε πολύ σημαντικά έπαθλα για τους νέους σχεδιαστές , είναι τα Best New Designer, Best Trendsetter και Best Catwalk και τα επαθλα τους είναι τα ακόλουθα:

Best Catwalk: Αντιστοιχεί σε μία συνέντευξη στο καταπληκτικό πανευρωπαϊκό site “The Fashion Bible”, αλλά και σε 1000€ από το Skip.

Best Trendsetter: Αντιστοιχεί σε ένα internship στο Atelier του καταξιωμένου με πολλές περγαμηνές στο χώρο της μόδας σχεδιαστή κ.Γιώργου Ελευθεριάδη, αλλα και σε 1000€ από το Skip.

Best New Designer: Το βραβείο αυτό, αντιστοιχεί σε συμμετοχή σε Fashion Week του εξωτερικού χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχεδιαστή. Μια μοναδική εμπειρία και ευκαιρία, που είναι ικανή να απογειώσει την καριέρα ενός νέου σχεδιαστή, αλλά και σε 1000€ από το Skip.

Την απονομή του βραβείου Best Catwalk έκαναν οι κυρίες Κοφίνη Κωνσταντίνα και Τσίγκα Νάνσυ από την εταιρεία ΔΕΠΑ και το brand Fysikon.

Την απονομή του βραβείου Best Trendsetter έκανε η κα. Κωνσταντίνα Δημόκα, Senior Brand Manager Skip Laundry at Unilever.

Την απονομή του βραβείου Best New Designer έκανε η κα. Τόνια Φουσέκη και κάλεσε τον κ. Γιώργο Ελευθεριάδη στο βήμα, ώστε να κάνουν μαζί την απονομή στο μεγάλο νικητή.

Η διοργάνωση πλαισιώθηκε από επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στην κριτική επιτροπή. Στην κριτική επιτροπή ήταν ο κ. Γιώργος Ελευθεριάδης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών, η κα. Σάντυ Τσαντάκη, Διευθύντρια The Fashion Bible- FLY Magazine by SKY Express, η κα. Orianna Zancanaro, Δημοσιογράφος από το group περιοδικών l’officiel Riviera καθώς και buyer του showroom magnolia και απο τη Skip, ο χορηγός για τα New Designers Awards by Skip, η κα. Κωνσταντίνα Δημόκα, Senior Brand Manager Skip Laundry at Unilever.

Νικητές των New Designers Awards by Skip αναδείχθηκαν οι:

Best New Designer: Sophia Chantal Zarifopoulos- Η Sophia Chantal είναι η δημιουργία της Ελληνοαμερικανίδας σχεδιάστριας Sophia Chantal Zarifopoulos. Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη και πλέον μόνιμα εγκατεστημένη στην Αθήνα, ξεκίνησε να δημιουργεί ρούχα για πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα, αντλώντας έμπνευση από την Αρχαία Ελλάδα και συνδυάζοντας αυτές τις επιρροές με την βαλκανική κληρονομιά της Ελλάδας. Οι δημιουργίες της επικεντρώνονται στην εκφρασμένη θεϊκή θηλυκότητα, ενώ παράλληλα κάνουν μια τολμηρή δήλωση. Σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να καταπιέζεται από το πώς σε βλέπουν οι άλλοι, η δήλωση του στυλ της Σοφίας είναι “σε προκαλεί να μην νοιάζεσαι” — δείτε τι θα συμβεί όταν το τολμήσετε.

Best Trendsetter: Froso Christou- Η συλλογή αντλεί την έμπνευσή της από την κυπριακή κληρονομιά και τη δεξιοτεχνία, συνδυάζοντας παραδοσιακά στοιχεία με μια σκοτεινή, σύγχρονη αισθητική. Με μοτίβα εμπνευσμένα από την κυπριακή αγγειοπλαστική και μοντέρνες επανερμηνείες παραδοσιακών ενδυμασιών, η συλλογή αποτίνει φόρο τιμής στην πολιτιστική ταυτότητα, την οποία επαναπροσδιορίζει και αναδημιουργεί μέσα από μια τολμηρή και καλλιτεχνική ματιά.

Best Catwalk: Mary Bourliaskou- Η συλλογή MINOUS ENERGY εξερευνά τη δύναμη του φωτός ως ζωντανή δύναμη. Γλυπτικές μορφές, νέον λεπτομέρειες και ανακλαστικές επιφάνειες μεταμορφώνουν την κίνηση σε ηλεκτρισμό — μετατρέποντας το σώμα σε πηγή ακτινοβόλου δύναμης.

Στα New Designers Awards by Skip διαγωνίστηκαν κι άλλοι 8 ταλαντούχοι νέοι σχεδιαστές (με σειρά εμφάνισης):

Athenee: Η συλλογή “Reverence” είναι μια ωδή στη θηλυκότητα, ένας ύμνος πάθους και μεγαλείου. Δραματικές σιλουέτες και έντονη παρουσία μετατρέπουν την πασαρέλα σε τελετουργία που υμνεί τη γυναίκα, αποκαλύπτοντας τη δύναμη και την ακαταμάχητη γοητεία της. Κάθε εμφάνιση μοιάζει με ζωντανό πορτρέτο∙ μια στιγμή θεατρικής πολυτέλειας που συνδυάζει ένστικτο, κομψότητα και σαγήνη. Η γυναίκα δεν περπατά απλώς∙ επιβάλλεται. Είναι βασίλισσα, μούσα, θεά της μόδας.

Folkmona: Η συλλογή αυτή επανερμηνεύει την καθημερινή ζωή των Κυπρίων γυναικών του παρελθόντος μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Εμπνευσμένη από τα εσώρουχα που φοριούνταν κάτω από τις παραδοσιακές ενδυμασίες, κάθε δημιουργία συνδυάζει λεφκαρίτικη δαντέλα, βελονάκι (crochet) και φυθκιώτικο ύφασμα, τιμώντας τις τέχνες που κάποτε όριζαν την οικιακή ζωή. Αντικείμενα όπως η κούζα, το τσέστο, η τατσιά και το δρεπάνι λειτουργούν ως συμβολικά στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια του σόου, εκπροσωπώντας τον ρυθμό της καθημερινότητας και την καλλιτεχνία που κρύβεται στο απλό και οικείο. Η συλλογή φέρνει αυτές τις προγονικές πρακτικές στο παρόν, παντρεύοντας την άνεση, τη θηλυκότητα και την πολιτισμική αφήγηση. Το ηχητικό τοπίο του σόου έχει επιμεληθεί ο Κύπριος DJ Alejjos, γνωστός για τη μοναδική του ικανοτητα να συνδυάζει techno ρυθμούς με παραδοσιακές μεσογειακές μελωδίες, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Ioulia Louvari: Η συλλογή «Heterogeneity» εμπνέεται από τη σωματική αναπηρία του γιου μου και την έννοια της ένταξης των ανθρώπινων ψυχών, αγκαλιάζοντας την μοναδικότητα και την ενδυνάμωση, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των υφασμάτων για να δημιουργήσει ρούχα που ξεχωρίζουν. Τα χρώματα που επιλέχθηκαν κυμαίνονται από το γήινο εκρού, το μπεζ, το ανοιχτό καφέ μέχρι το πιο σκούρο καφέ και το μπορντό.Υφές όπως συνθετική γούνα, μπουκλέ, τουίτ, μοχέρ, τεχνητό δέρμα, παγιέτες και τζιν ενώνονται δημιουργώντας μια αρμονική συνύπαρξη στο τώρα. Η συλλογή αποτυπώνει την έννοια της ασυμμετρίας και της ετερογένειας και ενσωματώνει την έννοια της συμμετρίας και της ομοιομορφίας μέσα στο σύνολο. Στοιχεία όπως χειροποίητες πλέξεις, μεγάλα κουμπιά, πλεξούδες από νήματα και φτερά προσδίδουν μια ιδιαίτερη αίσθηση δυναμισμού και κίνησης, ενώ η φιλοσοφία πίσω από τη συλλογή τονίζει τη σημασία της ένταξης και της αναγνώρισης της ομορφιάς σε κάθε άνθρωπο.

Eleni Ntelmpenteri: Η συλλογή αυτή εμπνέεται από 3 διαφορετικές σημαντικές αλλά και διαδοχικές περιόδους που ωστόσο συνδεονται από την αγάπη για τις τέχνες και τον ρομαντισμό. 3 περίοδοι που αναπτύσσονται γοργά αλλά και μεγαλειωδως. 3 περίοδοι που όπου και να ψάξεις θα βρεις περιτεχνα έργα τέχνης δίχως φόβο για την υπερβολή.

Marilena Nikolaou – MVATIS: Η συλλογή ‘Ο-RA’ της MVATIS είναι μια τολμηρή δήλωση ενάντια στη σιωπή, την απλότητα και την ομοιομορφία. Μια συλλογή γυναικείων ενδυμάτων που αποτελεί ποιητική επανάσταση — όπου οι πιέτες υψώνονται σαν αρχιτεκτονικές μορφές, οι πουά περιστρέφονται σαν γαλαξίες, και κάθε κοπή έχει σκοπό. Εμπνευσμένη από το χρυσάνθεμο —σύμβολο ανθεκτικότητας και αναγέννησης στην ιαπωνική κουλτούρα— και από τον σουρεαλισμό του σύμπαντος, η MVATIS δημιουργεί έναν κόσμο όπου η θηλυκότητα είναι ατρόμητη, ευφυής και ονειρική. Τα ρούχα αποτυπώνουν αυτή τη φαντασία με γλυπτικές πιέτες, κοψίματα με λέιζερ, αναπάντεχες σιλουέτες και τολμηρούς συνδυασμούς υφών και prints — μια σύγκρουση υλικών που αρνείται να συμβιβαστεί. Τα πουά μετατρέπονται σε αστερισμούς. Τα υφάσματα συγκρούονται σαν αστέρια. Ο μαξιμαλισμός εδώ δεν είναι υπερβολή αλλά έκφραση. Στον κόσμο της MVATIS, η μόδα δεν ψιθυρίζει — αντηχεί, επεκτείνεται και ξυπνά. H συλλογή Ο-RA δεν είναι απλώς μια συλλογή. Είναι ένας οπτικός μύθος ριζοσπαστικής θηλυκότητας και ελεγχόμενου χάους — όπου κάθε κομμάτι διεκδικεί τον χώρο του.

Myriam Economou: Η άνεση και το στυλ είναι δύο στοιχεία που πάντα πίστευα πως πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Η φιλοσοφία του brand μας περιστρέφεται γύρω από εμφανίσεις που μεταβαίνουν αρμονικά από το πρωί έως το βράδυ για τη σύγχρονη γυναίκα, η οποία μέσα στον γρήγορο ρυθμό της καθημερινότητάς της και τον πολυδιάστατο ρόλο της, χρειάζεται να νιώθει άνετη με τα ρούχα της, ενώ ταυτόχρονα να αποπνέει φινέτσα, αυτοπεποίθηση και ετοιμότητα για κάθε πρόκληση που μπορεί να φέρει η μέρα. Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 προτείνει δυναμικά looks με γραμμική δαντέλα στην πιο κλασική χρωματική επιλογή — το λευκό — καθώς και βαμβακερά κομμάτια σε γκρι αποχρώσεις, ενώ δεν λείπουν τα λαμπερά σατέν υφάσματα σε φούξια και ροζ τόνους. Μεγάλα βραχιόλια, κοραλί λεπτομέρειες και φουλάρια ολοκληρώνουν τις εμφανίσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να ανακαλύψει το στυλ που την κάνει να νιώθει όμορφη και σίγουρη μέσα στα δικά της ρούχα.

Militsi Zoi -MZL: Σε μια συνάντηση μόδας και τέχνης, οι πίνακες της Ερμιτάζ έρχονται στη ζωή μέσω δημιουργιών που θολώνουν τα όρια μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Οι σκιές της μπαρόκ λαμπρότητας, οι λεπτές γραμμές του ιμπρεσιονισμού και οι κρυφές αποχρώσεις της κλασικής τέχνης παίρνουν μορφή σε υφάσματα και σιλουέτες. Ο θεατής προσκαλείται να περιπλανηθεί σε έναν κόσμο όπου η τέχνη βγαίνει από τους τοίχους, μεταμορφώνεται και αφηγείται ιστορίες κρυμμένες πίσω από κάθε ραφή. Η Ερμιτάζ δεν είναι πια μόνο ένα μουσείο, είναι ένας ζωντανός καμβάς, έτοιμος να αποκαλύψει τα μυστικά του σε εσάς.

Athanasios Vasileiades: Η συλλογή MOIRA γεννήθηκε από το νήμα της ζωής· εκεί όπου η αρχή και το τέλος συναντιούνται. Μια ιστορία-μνεία στη γυναικεία ζωή, αλλά και σε κάθε ψυχή που μαθαίνει να μεταμορφώνει τον πόνο σε δύναμη. Ο Vasileiades Athanasios, μέσα από τη δική του σχεδιαστική διαδρομή, υφαίνει το προσωπικό του παρελθόν με την παγκόσμια εμπειρία της γυναικείας ύπαρξης. Η γυναίκα στα έργα του δεν είναι απλώς φορέας ρούχου· είναι φορέας μνήμης. Κάθε γραμμή, κάθε δίπλωμα, κάθε ραφή γίνεται σύμβολο αντίστασης, μια σιωπηλή αφήγηση για το πώς η ζωή συνεχίζει, ακόμη κι όταν όλα γύρω μοιάζουν να σταματούν. Η συλλογή εκτυλίσσεται σε τρεις πράξεις· τρία χρώματα, τρεις φάσεις ύπαρξης: Το λευκό της Klotho «ψιθυρίζει» την απαρχή: Το πρώτο φως, τη γέννηση, το άγραφο ύφασμα. Το πορτοκαλί της Laxesis αντιπροσωπεύει τη ζωή, τη φωτιά της δράσης, της επιμονής, η στιγμή που το σώμα θυμάται τη δύναμή του. Και το μαύρο της Atropos, σαν τελευταίος αναστεναγμός, φέρνει την αποδοχή. Όχι ως τέλος, αλλά ως ολοκλήρωση· τη συμφιλίωση με το αναπόφευκτο. Η συλλογή ολοκληρώνεται σε μια πορεία, όπου το ρούχο παύει να είναι απλώς ύφασμα. Γίνεται δέρμα, ανάσα, προσευχή. Μια πράξη τέχνης και θάρρους, εκεί όπου το προσωπικό γίνεται καθολικό. Ο καθένας μας, αυτός, αυτή, αυτά, βρίσκει στα ρούχα μια αντανάκλαση του εαυτού του.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, οι σπουδαστές του 2ου και 3ου έτους όπως και οι απόφοιτοι του προγράμματος BA (Hons) Degree in Fashion Design της σχολής AKTO παρουσίασαν τις μοναδικές δημιουργίες τους στην 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας. Χρησιμοποιώντας όλες τις δεξιότητες και τα οφέλη που ανέπτυξαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, παρουσίασαν την πρώτη προσωπική τους δουλειά, συνδέοντας έτσι το εκπαιδευτικό περιβάλλον με το επαγγελματικό τους μέλλον.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στηρίζει το σημαντικό έργο της W.I.N. όπου μέρος των εσόδων των εισιτηρίων θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό. Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση W.I.N. HELLAS – Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η W.I.N. Hellas παρέχει ψυχολογική στήριξη μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα, νομική συμβουλευτική και διασύνδεση με αρμόδιες δομές. Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει περισσότερες από 25.000 γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Το Fashion Design Project αυτή τη σεζόν πραγματοποιείται ψηφιακά. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να στείλουν το σχέδιο μόδας στο mail της διοργάνωσης [email protected] . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές μόδας και τεχνών, καθώς και κάθε άνθρωπος με ταλέντο στο σχέδιο που προέρχεται από το κοινό, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Ο νικητής έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρώτη του μίνι συλλογή, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Η εκδήλωση καλύπτεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα από την Μέση Ανατολή το L’Officiel Arabia, από την Σερβία τα περιοδικά Harper’s Bazaar και από την Αγγλία το Voir Fashion Magazine. Επίσης, την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν buyers από το εξωτερικό.

Εκτός της τηλεόρασης, η 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας έχει δυναμική παρουσία και online. Σε συνεργασία με την εταιρεία Phaistos Networks, Digital Partner του Athens Fashion Week, το κοινό εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τα μοναδικά fashion shows, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming, στο site της διοργάνωσης https://athensfashionweek.gr/ αλλά και σε περιβάλλον δημοφιλών websites. Παράλληλα, πλούσιο Video περιεχόμενο από συνεντεύξεις, δηλώσεις και highlight στιγμές της διοργάνωσης, θα είναι διαθέσιμα μέσω Phaistos Networks & glomex σε περισσότερα από 350+ websites. Παρουσιάστρια είναι η Σίβυλλα Βασιάδη.

