Μια βραδιά με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, μουσική και σημαντικά μηνύματα αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Build a Bridge διοργάνωσε το ετήσιο gala του, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες και υποστηρικτές που βρέθηκαν εκεί για να ενισχύσουν το έργο του οργανισμού.

Το Build a Bridge ιδρύθηκε τον Μάιο του 2021 από ανθρώπους με κοινό όραμα τη δημιουργία ενός κόσμου με λιγότερες ανισότητες στον τομέα της υγείας. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας και της υγειονομικής υποστήριξης, εστιάζοντας στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και των γυναικολογικών κακοηθειών στην Ελλάδα.

Κεντρικός στόχος του οργανισμού είναι η ουσιαστική στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως ανασφάλιστοι ασθενείς, άτομα με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι, αλλά και γυναίκες που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες παραμένει δύσκολη.

Η φετινή gala βραδιά πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με τους καλεσμένους να στηρίζουν ενεργά τους σκοπούς του ιδρύματος. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η μουσική εμφάνιση του Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος ερμήνευσε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, χαρίζοντας μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία που έδωσε ξεχωριστό παλμό στη διοργάνωση.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος κόσμου από τον χώρο της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και της κοινωνικής δράσης, αποδεικνύοντας πως πρωτοβουλίες με κοινωνικό πρόσημο συνεχίζουν να βρίσκουν ισχυρή ανταπόκριση. Το ετήσιο gala του Build a Bridge επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία της συλλογικής προσφοράς, στέλνοντας το μήνυμα ότι η πρόσβαση στην υγεία πρέπει να αποτελεί δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για λίγους.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με αισιοδοξία και ανανεωμένη δέσμευση για τη συνέχιση των δράσεων του οργανισμού, ο οποίος συνεχίζει να «χτίζει γέφυρες» στήριξης για γυναίκες που έχουν πραγματική ανάγκη.

