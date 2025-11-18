Η 5η ημέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας, Athens Fashion Week, συνεχίστηκε με εντυπωσιακές συλλογές, λαμπερούς προσκεκλημένους, μοναδικές εμφανίσεις και fashion shows που γέμισαν ομορφιά, φαντασία και λάμψη τον ιστορικό χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου.

Το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο αποτελεί ένα κτίριο με ξεχωριστή ταυτότητα και το έργο που κοσμεί το χώρο είναι δημιούργημα του διάσημου ζωγράφου C.Tsoclis και εκτίθεται για πρώτη φορά στον χώρο του Καπνεργοστασίου, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Με αυτό το έργο ο καλλιτέχνης θέλησε να εκφράσει το δέος που αισθάνεται μπροστά στη σύγχρονη τεχνολογία, εξού και ο τίτλος ΔΕΟΣ 2025.

Η 5η ημέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας, ξεκίνησε με το αγαπημένο fashion brand Parle Moi όπου παρουσίασε τη νέα συλλογή για την Άνοιξη – Καλοκαίρι αποπνέει αέρινη κομψότητα και ρομαντική φρεσκάδα. Οι απαλές αποχρώσεις του ροζ και του ciel αγκαλιάζουν το φως, ενώ τα φίνα, ανάλαφρα υφάσματα και οι λεπτομέρειες με φτερά δημιουργούν μια ονειρική αίσθηση κίνησης. Η συλλογή υμνεί τη θηλυκότητα μέσα από μια σύγχρονη, chic αισθητική που συνδυάζει πολυτέλεια και απλότητα. Κάθε δημιουργία αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του brand και προσφέρει σε κάθε γυναίκα την αίσθηση της ελευθερίας, της αυτοπεποίθησης και της ανεπιτήδευτης κομψότητας. Η Parle Moi αποτυπώνει την ομορφιά της απλότητας μέσα από δημιουργίες που ξεχωρίζουν για την κομψότητα και την ελευθερία τους.

Στη συνέχεια η σχεδιάστρια Afroditi Hera, παρουσίασε τη συλλογή της “She in the Wind”. Η Afroditi Hera, το luxury fashion brand που συνδυάζει την τέχνη με την υψηλή ραπτική, η συλλογή αποτελεί έναν ύμνο στην κίνηση και στην ελευθερία της γυναικείας έκφρασης. Κάθε ύφασμα λειτουργεί σαν ζωντανός καμβάς — μερικά φέρουν αέρινες γυναικείες μορφές που μοιάζουν να επιπλέουν, να ψιθυρίζουν ιστορίες και συναισθήματα. Δεν είναι απλά σχέδια, αλλά αποτυπώσεις μιας θηλυκής παρουσίας: αόρατης, αλλά διαρκώς παρούσας· δυνατής και ταυτόχρονα ευάλωτης. Η έντονη και φωτεινή παλέτα χρωμάτων συναντά υφές που αντιδρούν στο φως και την κίνηση, κάνοντας τα ρούχα να «ζωντανεύουν» καθώς φοριούνται. Η συλλογή αποπνέει την ενέργεια μιας ελεύθερης γυναίκας που αφήνει πίσω της ίχνη χρώματος, συναισθημάτων και μνήμης. Η She in the Wind είναι μια καλλιτεχνική συνάντηση τέχνης και κίνησης — εκεί όπου το ρούχο γίνεται φωνή και η μόδα μεταμορφώνεται σε έκφραση ψυχής.

Τη σκυτάλη πήρε o καταξιωμένος σχεδιαστής Dassios, όπου παρουσίασε τη συλλογή “ASTERO”. Ο σχεδιαστής Δημήτρης Ντάσιος για να γιορτάσει την 20ετή επιτυχημένη πορεία του στο χώρο της μόδας, παρουσιάζει ένα επετειακό show – παράσταση συγκεντρώνοντας τις μορφές τέχνης που τον επηρεάζουν. Ένα show όπου πρωταγωνιστεί ο ήχος, το φως, η κίνηση, η φωνή. Σε πρώτο πλάνο οι επιρροές στις δημιουργίες του Δημήτρη Ντάσιου είναι η παράδοση και το baroque. Χρώματα, υφές, tailoring και ανατροπές, για ένα αποτέλεσμα που σηματοδοτεί πως το παρελθόν και οι ρίζες προϋποθέτουν το μέλλον στα χέρια ενός δημιουργού. Το show άνοιξε ο ίδιος ο σχεδιαστής εκπλήσσοντας το κοινό, τραγουδώντας υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής με εκπληκτική αμφίεση.

Στη συνέχεια, η πολυαγαπημένη σχεδιάστρια Daphne Valente, παρουσίασε τη συλλογή της “Oleander”. Με έμπνευση από το ιερό φυτό της αρχαιότητας, η Δάφνη Βαλέντε παρουσιάζει μια συλλογή που τιμά τη διαχρονική κομψότητα και τη δύναμη της φύσης ενώ γιόρτασε τα 40 χρόνια πορείας στο χώρο της μόαδας. Τα φύλλα της Δάφνης, σύμβολο νίκης, σοφίας και κάλλους, αγκαλιάζουν το σώμα με χάρη σχηματισμένα από πλισέ αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Κάθε δημιουργία της συλλογής “Oleander” αποπνέει μια ήρεμη μεγαλοπρέπεια, παντρεύοντας την ελληνική μυθολογία με τη σύγχρονη αισθητική. Οι πτυχώσεις θυμίζουν τα νεύρα των φύλλων, τα πολύτιμα υφάσματα αντανακλούν το μαγικό Ελληνικό φως, ενώ η παλέτα κινείται σε φυσικούς, γήινους τόνους με μεταλλική αύρα. Η συλλογή δεν είναι απλώς μια ωδή στη φύση, αλλά μια υπενθύμιση της εσωτερικής δύναμης και του κάλλους που κρύβεται στην απλότητα. Είναι ένας ύμνος στη γυναικεία υπόσταση – αγέρωχη, αιθέρια, αλλά και γειωμένη, όπως το δέντρο της Δάφνης που ριζώνει βαθιά και στέκεται ακλόνητο στον χρόνο. Το show σημείωσε μεγάλη επιτυχία και παρευρέθηκε πλήθος εκλεκτών καλεσμένων.

Την 5η ημέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, έκλεισε το εντυπωσιακό show της μοναδικής σχεδιάστριας Christina Zafeiriou Couture, όπου παρουσίασε τη συλλογή της Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, “Crystal Blast”. The body illuminated, shaped by light and movement. Η νέα συλλογή της Χριστίνας Ζαφειρίου για την Εβδομάδα Μόδας Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, με τίτλο Crystal Blast, αποτελεί ένα σύγχρονο ταξίδι ανάμεσα στην ποίηση της κίνησης και τη λάμψη των ημιπολύτιμων λίθων. Εμπνευσμένη από τη ρευστότητα της φύσης και την οργανική ομορφιά των κρυστάλλων, η σχεδιάστρια επανερμηνεύει τις κλασικές γραμμές μέσα από ανάλαφρες φόρμες, διαφάνειες και υφές που συναντούν τη φυσική λάμψη των λίθων. Οι σιλουέτες είναι καθαρές και επιμήκεις, επιτρέποντας στο σώμα να αναπνέει και να εκφράζει τη δική του φωτεινότητα. Μεταξωτά υφάσματα, αέρινα τούλια και υλικά με φυσική υφή συνδυάζονται με λεπτομέρειες από ημιπολύτιμους λίθους που αντανακλούν το φως καθώς το σώμα κινείται. Έτσι, το ένδυμα παύει να λειτουργεί ως πρόσθετο στοιχείο και μεταμορφώνεται σε προέκταση της ίδιας της ενέργειας και της παρουσίας της γυναίκας. Η χρωματική παλέτα αγκαλιάζει τους τόνους της άμμου, της πέτρας και του κεχριμπαριού, με χρωματικές εκρήξεις σε βαθύ κυανό και φωτεινές υδάτινες αποχρώσεις, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στη γη και το φως. Η συλλογή αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο αιθέριο και στο γλυπτικό, στην απλότητα και στη λάμψη. Η Crystal Blast τιμά τη σύγχρονη γυναίκα — ελεύθερη, δημιουργική, με εσωτερική δύναμη και ανεπιτήδευτη κομψότητα. Εδώ, το σώμα γίνεται το ίδιο φως. Η κίνηση γίνεται γλυπτική. Το ένδυμα γίνεται κόσμημα. Την επίδειξη έκλεισε ο αγαπημένη παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά που εντυπωσίασε με την καλλίγραμμή σιλουέτα της μέσα στη δημιουργία της Χριστίνας Ζαφειρίου.

Πλήθος εκλεκτών καλεσμένων παρευρέθηκαν την 5η ημέρα της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, Athens Fashion Week, προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, δημοσιογράφοι, fashion editors και δημοφιλείς creators, celebrities σε μια sold out βραδιά αφιερωμένη στην μόδα με φόντο τη βιωσιμότητα και τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση. Έλις Κις, Ελένη Σαμαράκη, ο Υπουργός κ. Στέλιος Πέτσας, Σούλα Λιάκου, Κωνστ/νος Πηλαδάκης, Κωνσταντίνος Κουκάς, Λευτέρης Λαζάρου, Αντριάνα Παρασκευοπούλου, Φωτεινή Γεωργαντά, Εβελίνα Παπούλια, Βασίλης Παλαιολόγος, Ταμιλα Κουλίεβα, Ιωάννα Σουλιώτη, Κατερίνα Διδασκάλου κ.α.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στηρίζει το σημαντικό έργο της W.I.N. όπου μέρος των εσόδων των εισιτηρίων θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό. Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση W.I.N. HELLAS – Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η W.I.N. Hellas παρέχει ψυχολογική στήριξη μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα, νομική συμβουλευτική και διασύνδεση με αρμόδιες δομές. Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει περισσότερες από 25.000 γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Το Fashion Design Project αυτή τη σεζόν πραγματοποιείται ψηφιακά. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να στείλουν το σχέδιο μόδας στο mail της διοργάνωσης [email protected] . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές μόδας και τεχνών, καθώς και κάθε άνθρωπος με ταλέντο στο σχέδιο που προέρχεται από το κοινό, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Ο νικητής έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρώτη του μίνι συλλογή, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Η εκδήλωση καλύπτεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα από την Μέση Ανατολή το L’Officiel Arabia, από την Σερβία τα περιοδικά Harper’s Bazaar και από την Αγγλία το Voir Fashion Magazine. Επίσης, την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν buyers από το εξωτερικό.

Εκτός της τηλεόρασης, η 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας έχει δυναμική παρουσία και online. Σε συνεργασία με την εταιρεία Phaistos Networks, Digital Partner του Athens Fashion Week, το κοινό εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τα μοναδικά fashion shows, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming, στο site της διοργάνωσης https://athensfashionweek.gr/ αλλά και σε περιβάλλον δημοφιλών websites. Παράλληλα, πλούσιο Video περιεχόμενο από συνεντεύξεις, δηλώσεις και highlight στιγμές της διοργάνωσης, θα είναι διαθέσιμα μέσω Phaistos Networks & glomex σε περισσότερα από 350+ websites. Παρουσιάστρια είναι η Σίβυλλα Βασιάδη.

Χορηγός του show της Daphne Valente ήταν το οινοποιείο Σαρρής.

Χορηγοί της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι:

New Designers Awards by Skip. Το υγρό απορρυπαντικό Skip Wonder wash που αγαπά τις γρήγορες πλύσεις, καθαρίζει σε βάθος ακόμα και στον σύντομο κύκλο των 15 λεπτών, εξαφανίζει τις οσμές και χαρίζει ασυναγώνιστη φρεσκάδα με 3 μοναδικά αρώματα. Με αυτή την ξεχωριστή φρεσκάδα και λάμψη έρχεται να στηρίξει τους νέους σχεδιαστές που πρόκειται να διαγωνιστούν στα New Designers Awards.

Η DIMAND, ελληνική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με ηγετική παρουσία στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, είναι υπερήφανος χορηγός της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας. H επιχειρηματική της δραστηριότητα εστιάζεται κυρίως στις αστικές αναπλάσεις, στην υλοποίηση σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων γραφείων, logistics και έργων μικτών χρήσεων, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων. Έργα της αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο Πύργος Πειραιά, το Μινιόν, η ανάπλαση της πρώην καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, το PwC και το Kaizen Campus.

Στους μεγάλους χορηγούς, βρίσκεται και η PIRAEUS TOWER Α.Ε., που αποτελεί κοινοπρακτικό σχήμα του Ομίλου DIMAND, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της PRODEA Investments. Ο Πύργος Πειραιά, το εμβληματικό τοπόσημο της πόλης μας και ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης της χώρας, φωταγωγήθηκε με το λογότυπο της Εβδομάδας Μόδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Το νέο Fiat 600 φέρνει την ιταλική αναβάθμιση καθώς υπάρχουν περισσότεροι από 100 λόγοι για να εξερευνήσετε την Ιταλική Dolcevita, και να απολαύσετε μια εκπληκτική οδηγική εμπειρία. Ό,τι καλύτερο από πλευράς γούστου, στυλ, άνεσης, καινοτομίας και τεχνολογίας.

Η Theometrics Global είναι επίσης μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Μέσα από το κίνημα Operation PAME (Πάμε – “Let’s Go!”), η πρωτοβουλία αυτή προσκαλεί Έλληνες και Φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα της ενότητας, της αριστείας και της δημιουργικότητας, συνδέοντας τη μόδα με το Φως του Αληθινού (True Light) — το φως της δημιουργίας και της χάρης. Ένα έργο που ενώνει τη μόδα με το φως της δημιουργίας, την ελληνική κληρονομιά και το όραμα μιας νέας γενιάς των Olympic Angels by THEO , επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της ομορφιάς μέσα από τις πέντε θεϊκές ανθρώπινες αρετές: Σῶμα (Soma – Σώμα/Ομορφιά), Νοῦς (Nous – Νους/Σοφία), Καρδία (Kardia–Καρδιά/Συμπόνια), Πνεῦμα (Pneuma – Πνεύμα/Έμπνευση), και Σκοπός (Skopos – Σκοπός/Όραμα). Στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του lifestyle οράματος μας, το TheaMou και MeaDea by THEO στηρίζουν Έλληνες σχεδιαστές, τεχνίτες και βιώσιμα brands, ενδυναμώνοντας τα νέα ταλέντα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μέσα από συνεργασίες και μελλοντικές συμπράξεις, ο στόχος είναι να αναδείξουμε την ελληνική αριστεία μέσα από τη μόδα, τον πολιτισμό και την καινοτομία. Η φλόγα αυτής της έμπνευσης συνεχίζει το ταξίδι της από την Ολυμπία στην Αθήνα και από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες το 2028, μεταφέροντας ένα απλό αλλά αιώνιο μήνυμα, το φως της Ελλάδας εξακολουθεί να εμπνέει τον κόσμο.

Επίσημος Χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο St George Lycabettus Lifestyle Hotel, το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, ένα πρότυπο συνδυασμού σύγχρονης και κλασικής αρχιτεκτονικής που φιλοξένησε το launch party του Athens Fashion Week.

Το Axia Mastiha Spirit είναι ένα εξαιρετικά ξηρό μεσογειακό ποτό που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Απόσταγμα από την αρωματική ρητίνη του μαστιχόδεντρου, που βρίσκεται στις απόκρημνες πλαγιές της Χίου στην Ελλάδα, το Axia επαναπροσδιορίζει τις τεχνικές παρασκευής μαστίχας χιλιετιών για τη σύγχρονη παλέτα. Το σύνθετο βοτανικό του προφίλ είναι ιδιαίτερο και προσιτό, και με 40% ABV, αποτελεί μια ευέλικτη επιλογή για κοκτέιλ ή για να το πιείτε σκέτο. Το Axia απευθύνεται σε όσους απολαμβάνουν πολιτιστικά πλούσιες, ζωντανές εμπειρίες που τους βγάζουν από τα συνηθισμένα.

Η Dimello είναι μια εταιρία που πιστεύει ότι στο σύγχρονο κόσμο η πραγματική δεξιοτεχνία επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού της παράδοσης και της τεχνολογικής προόδου. Είναι αυτός ο συνδυασμός τέχνης και καινοτομίας που μας δίνει τη δυνατότητα να παραδίδουμε με συνέπεια τους καλύτερους καφέδες, απευθείας από το καφεόδενδρο στο φλιτζάνι. Ο καφές είναι σύνθετος, αλλά δε χρειάζεται να είναι περίπλοκος. Προσπαθούμε να κάνουμε τον καφέ κατανοητό. Οι πελάτες μας μάς εμπιστεύονται να επιλέγουμε και να παρασκευάζουμε μόνο τον καλύτερο πράσινο καφέ. Προσφέρουμε μια προσιτή και εκλεπτυσμένη γκάμα καφέδων espresso και φίλτρου.

Επίσημοι συνεργάτες είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage και ο Φρέντυ Καλομπράτσος που είναι Official Make Up Sponsor και επιμελείται το μακιγιάζ των μοντέλων, το Design Art Academy που έχει αναλάβει το hairstyling και η σχολή PANSiK fashion school.

Επίσημοι υποστηρικτές είναι:

Η εταιρεία Dress Code, η Eventora, η Hilight, η Ledim, η Minoan water, Greece Travel, η Maria Dretaki και η Εταιρεία Επικοινωνίας So Fine! Communications Management.

Υπό την αιγίδα των: Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Περιφέρεια

Αττικής, Δήμου Αθηναίων, Enterprise Greece, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ).

Χορηγοί επικοινωνίας: COSMOTE TV, LOVE RADIO, BEAUTE MAGAZINE,

DELUXE MAGAZINE, FASHION DAILY, T-LIFE, HUFFPOST,clickatlife.

