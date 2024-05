Ο Γιάννης Σεβδικαλής περιέγραψε την οργάνωση της πρότασης γάμου στη Σοφία Κουρτίδου, στην εκπομπή J2US όπου συμμετέχουν. Ο παραολυμπιονίκης αποκάλυψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» πως «Αχ, η καρδούλα μου το ξέρει! Το σύμπαν συνωμότησε πάρα πολύ γιατί η Σοφία είναι πολύ έξυπνη, ότι κατάφερα και τη σκαπούλαρα, πάλι καλά».

Συνέχισε λέγοντας: «Πάνω από μήνα ήταν στο μυαλό μου απλά τον τελευταίο μήνα το σχεδίαζα. Ούτε στους γονείς ήθελα να το πω γιατί πολύ εύκολα θα διαρρεύσει».

Η Σοφία Κουρτίδου, από την πλευρά της, μίλησε με αγάπη για τη μητέρα του μέλλοντα συζύγου της, την οποία θεωρεί δεύτερη μητέρα της. Όσον αφορά τα σχέδια για τον γάμο, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Δεν βιαζόμαστε, αλλά και δεν κρατιόμαστε».

Ο Γιάννης πρόσθεσε: «Φέτος είναι παραολυμπιακή χρονιά, οπότε είναι λίγο δύσκολο». Η Σοφία Κουρτίδου ανέφερε ότι αρχικά ήθελαν να παντρευτούν σε ένα ξωκλήσι, αλλά τώρα τους καλεί όλη η Ελλάδα και δεν ξέρουν τι θα κάνουν.

Η πρόταση γάμου έγινε στο επεισόδιο του J2US που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου 25 Μαΐου, όταν το ζευγάρι τραγούδησε το «Just The Way You Are» του Bruno Mars και έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή. Στη συνέχεια, ο Γιάννης ξεκίνησε να τραγουδάει μόνος του το «Marry You» του Bruno Mars, γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στη Σοφία.

Με δάκρυα στα μάτια, η τραγουδίστρια τον αγκάλιασε και είπε το «ναι». Στο κοινό βρίσκονταν οι γονείς και των δύο, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Μετά την πρόταση, τόσο η Βίκυ Σταυροπούλου όσο και η Δέσποινα Βανδή δάκρυσαν από τις θέσεις τους στην κριτική επιτροπή.

