Ο Τζάστιν Μπίμπερ γράφει ιστορία στο Coachella 2025, εξασφαλίζοντας την εντυπωσιακή αμοιβή των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για να ανοίξει το φεστιβάλ – και μάλιστα χωρίς τη μεσολάβηση μάνατζερ ή εκπροσώπου, όπως αποκάλυψε το Rolling Stone. Με αυτό το deal, ο Μπίμπερ γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης που έχει ανέβει ποτέ στη σκηνή του Coachella, ξεπερνώντας ακόμα και την εμβληματική Μπιγιόνσε.

Πρόσωπο από τον κύκλο του τόνισε στο περιοδικό: «Είναι μια κίνηση-ορόσημο για έναν headliner, κάτι που ο Τζάστιν κατάφερε ολοκληρωτικά μόνος του». Με την επιτυχία του άλμπουμ Swag και το Coachella να τον υποδέχεται ως headliner, όλα δείχνουν πως ο καλλιτέχνης μπαίνει σε μια νέα εποχή όπου ο ίδιος κρατάει τα ηνία της καριέρας του.

Justin Bieber becomes highest paid act in Coachella history over Beyoncé with SEVEN-figure payday https://t.co/kk50TGtNVI — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 17, 2025



Η παραγωγός εταιρεία Goldenvoice φέρεται να του εξασφάλισε 5 εκατομμύρια δολάρια για κάθε Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ. Η αμοιβή του βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με εκείνη κορυφαίων ονομάτων που έχουν εμφανιστεί στο Coachella, ενισχύοντας τη θέση του Μπίμπερ στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας. Εκπρόσωποι του ίδιου αλλά και της Goldenvoice δεν έχουν σχολιάσει ακόμα επίσημα τη συμφωνία.

Από το 2023, ο Μπίμπερ λειτουργεί χωρίς μάνατζερ, έπειτα από τον χωρισμό του με τον Σκούτερ Μπράουν ύστερα από 15 χρόνια συνεργασίας. Μάλιστα, μόλις τον περασμένο Ιούλιο, έκλεισε τις οικονομικές του εκκρεμότητες με την εταιρεία του Μπράουν, πληρώνοντας πάνω από 8,8 εκατομμύρια δολάρια στην Hybe. Η υπόθεση είχε τις ρίζες της σε δάνειο που είχε πάρει το 2022, όταν χρειάστηκε να επιστρέψει μέρος της προκαταβολής 40 εκατομμυρίων της AEG για την ακυρωμένη περιοδεία Justice.

Τέλος, το Coachella 2025 θα φιλοξενήσει μεγάλα ονόματα, με τον Τζάστιν Μπίμπερ να ηγείται του line-up μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, την Karol G και τον Anyma. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Indio της Καλιφόρνιας, από 10 έως 12 και 17 έως 19 Απριλίου, και αναμένεται να είναι από τις πιο πολυσυζητημένες διοργανώσεις της χρονιάς.