«Τα λέμε Μακ», μια γιορτή για όλους όσοι εδώ και χρόνια αποκαλούν με αγάπη τη McDonald’s…«Μακ».

Αντλώντας έμπνευση από τον αυθεντικό τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κοινό έχει κάνει τη McDonald’s μέρος της καθημερινότητάς του, η νέα καμπάνια είναι αφιερωμένη σε όλους όσοι λένε εδώ και χρόνια «πάμε Μακ», ταυτίζοντας το «Μακ» με στιγμές, παρέες και μικρές καθημερινές απολαύσεις. Αυτή η σχέση οικειότητας γίνεται η καρδιά της καμπάνιας — μαζί με δύο νέες επιλογές για περιορισμένο χρονικό διάστημα: το Big Mac™ BLT και το Chicken Big Mac™.

Μπορεί να είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά όταν μιλάμε για κάτι που αγαπάμε, το λέμε με τον ίδιο τρόπο, και το όνομα αυτού…«Μακ». Από αυτά τα τρία γράμματα γεννήθηκε η νέα καμπάνια της McDonald’s, γιατί κάποιες φορές η πιο δυνατή σχέση λέγεται απλά, χωρίς πολλά λόγια.

Η McDonald’s τιμά αυτή τη μοναδική σχέση αγάπης και οικειότητας με το κοινό της και τη φέρνει στο προσκήνιο, εμπνευσμένη από την ελληνική έννοια του «νονού» και την ιδέα ότι «βαφτίζουμε» ό,τι αγαπάμε, δημιουργώντας μαζί του έναν πιο προσωπικό δεσμό. Για αυτό, και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τα δύο εμβληματικά εστιατόρια της McDonald’s στο Σύνταγμα και την Καλαμαριά άλλαξαν την εξωτερική τους σήμανση σε «Μακ», δίνοντας μορφή στο όνομα που έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια. Και κάπως έτσι, το «Μακ» γίνεται η απόδειξη ότι η McDonald’s ανήκει, με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο, στους ίδιους τους fans του.

Παράλληλα, γιορτάζοντας την αγάπη του κόσμου, ένα από τα αγαπημένα και πιο δημοφιλή burgers, το Big Mac™, ενισχύεται με δύο νέες επιλογές με ακόμα πιο πλούσια γεύση και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το Big Mac™ BLT έρχεται με δύο μπιφτέκια βοδινού κρέατος, τυρί, κρεμμυδάκι, πίκλες, μαρούλι iceberg, ζουμερή τομάτα, bacon και σπέσιαλ σάλτσα Big Mac™, σε αφράτο σουσαμένιο ψωμί. Ενώ το Chicken Big Mac™ φέρνει το iconic Big Mac™ experience με δύο παναρισμένα κομμάτια κοτόπουλου.

Ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Ελλάς, διαχειρίστρια της McDonald’s στην Ελλάδα, με αφορμή τον εορτασμό των 35 χρόνων παρουσίας της McDonald’s στη χώρα δηλώνει: «Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε την εμπειρία McDonald’s, μένοντας κοντά στους ανθρώπους που μας επιλέγουν καθημερινά εδώ και 35 χρόνια. Για αυτό, το «Μακ» δεν το σκεφτήκαμε εμείς, το είπε ο κόσμος. Και όταν κάτι καθιερώνεται από τους ανθρώπους σου, το ακούς, το αναγνωρίζεις και το τιμάς. Με αυτή την καμπάνια θέλουμε να γιορτάσουμε αυτή τη σχέση με τους καταναλωτές μας και να τη δούμε να παίρνει μορφή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη».

Επισκεφθείτε τα εστιατόρια McDonald’s και ανακαλύψτε τη νέα καμπάνια «Τα λέμε Μακ», μαζί με τις δύο επιλογές Big Mac™ BLT και Chicken Big Mac™ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.