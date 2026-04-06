Ο Victor Glover, μέλος της αποστολής Artemis II, βρέθηκε τυχαία στο επίκεντρο της προσοχής όταν καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση να καθαρίζεται μέσα στο σκάφος Orion μετά από άσκηση. Το στιγμιότυπο, που έδειχνε την καθημερινότητα των αστροναυτών σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, σχολιάστηκε έντονα στα social media, κυρίως λόγω της εξαιρετικής φυσικής του κατάστασης, πριν η NASA διακόψει τη μετάδοση.

Πίσω από τη viral στιγμή, όμως, βρίσκεται μια εντυπωσιακή πορεία. Γεννημένος το 1976 στην Καλιφόρνια, ο Glover είχε από μικρός κλίση στις επιστήμες αλλά και έντονη αγάπη για τον αθλητισμό. Σπούδασε μηχανικός, εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό και εξελίχθηκε σε πιλότο μαχητικών με εμπειρία σε δύσκολες αποστολές, μεταξύ άλλων στο Ιράκ.

Η πρώτη του αίτηση στη NASA απορρίφθηκε, αλλά δεν εγκατέλειψε. Το 2013 επιλέχθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους και λίγα χρόνια αργότερα ταξίδεψε στο διάστημα, περνώντας συνολικά 168 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και πραγματοποιώντας διαστημικούς περιπάτους.

Σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους, αξιόπιστους, και πλεόν sexy, αστροναύτες της NASA, με συναδέλφους του να ξεχωρίζουν την πειθαρχία και την ψυχραιμία του. Εκτός αποστολών, είναι σύζυγος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, κρατώντας μια ισορροπία ανάμεσα σε μια απαιτητική καριέρα και την προσωπική ζωή.