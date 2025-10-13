Η Estée Lauder Hellas στηρίζει για ακόμα μία χρονιά την ενημέρωση και την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, φωτίζοντας με το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα τον εμβληματικό «Δρομέα» του Κώστα Βαρώτσου, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

Το εμβληματικό αυτό έργο-σύμβολο, γεμάτο κίνηση και φως, γίνεται και φέτος μέρος της εκστρατείας ευαισθητοποίησης της Estée Lauder Hellas, συνεχίζοντας μια παράδοση που από το 2011 έχει «ντύσει στα ροζ» αγαπημένα σημεία της Ελλάδας, μεταδίδοντας μήνυμα ελπίδας και δύναμης σε κάθε γυναίκα.

Η φωταγώγηση του Δρομέα θα παραμείνει έως τις 10 Νοεμβρίου, ημέρα του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας, αποτελώντας ένα συμβολικό σημείο έμπνευσης για τους δρομείς που περνούν μπροστά του λίγο πριν τον τερματισμό τους.

Παράλληλα, και στο πλαίσιο της πολυετούς δέσμευσής της για τη στήριξη της πρόληψης, η Estée Lauder Hellas ενισχύει το έργο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, προσφέροντας το 1% του συνόλου των πωλήσεων λιανικής όλων των μαρκών του Ομίλου για τον μήνα Οκτώβριο. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συμβάλλει στη διενέργεια δωρεάν μαστογραφιών σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, μέσω του Κινητού Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Έως σήμερα, η Estée Lauder Hellas, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, έχει προσφέρει πάνω από 7.000 δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε προληπτικό έλεγχο.

Ο κ. Κώστας Σπυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Estée Lauder Hellas, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμπνευσμένοι από τις αξίες της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της Estée Lauder Companies, συνεχίζουμε με δέσμευση και ενσυναίσθηση να στηρίζουμε τη ζωή εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον, η συνεργασία αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Συγκεκριμένα, μέσα από στοχευμένες δράσεις, ενημερωτικές εκστρατείες και επιστημονικές ημερίδες, η Estée Lauder Hellas συνεχίζει να διαδίδει τη γνώση και να ενδυναμώνει τις γυναίκες, ώστε να φροντίζουν υπεύθυνα και με αυτοπεποίθηση την υγεία τους. Για εμάς, η Ομορφιά είναι δύναμη, μια δύναμη που μεταμορφώνει, ενώνει και δίνει ελπίδα. Η Ομορφιά μας ενώνει στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με τον φωταγωγημένο Δρομέα να μοιράζει για άλλη μία χρονιά το μήνυμα ελπίδας σε όλους».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε σχετικά: «Φωτισμένος ο εμβληματικός “Δρομέας” του Κώστα Βαρώτσου, μας δείχνει τον δρόμο: Η πρόληψη και η έγκυρη ενημέρωση σώζουν ζωές. Στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων παρέχουμε εντελώς δωρεάν μαστογραφίες καθώς και μαστολογικούς, γυναικολογικούς ελέγχους, μαζί με συμβουλές αυτοελέγχου του μαστού. Παράλληλα, παρέχουμε σημαντικές ιατρικές υπηρεσίες και συμμετέχουμε σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη όλων των μορφών καρκίνου, ώστε καμία και κανείς να μη βρεθεί να πολεμά έναν καρκίνο που είναι ιάσιμος, αν εντοπιστεί εγκαίρως».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η σταθερή υποστήριξη που παρέχουν οι χορηγοί, όπως η Estée Lauder Hellas, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες, είναι η κινητήρια δύναμη που επιτρέπει στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία να συνεχίζει το έργο της. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε δωρεάν μαστογραφικούς ελέγχους σε γυναίκες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές αδυναμίες. Η δράση των Κινητών Μονάδων Μαστογράφου βοηθά καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, αλλά κυρίως στην ευαισθητοποίηση των γυναικών για αυτό το μεγάλο πρόβλημα υγείας. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, ως εθελοντική ιατροκοινωνική οργάνωση, θα συνεχίσει τον επί 67 χρόνια αγώνα της, αφού σε αυτόν έχει δίπλα της δυνατούς συμμάχους που τη στηρίζουν έμπρακτα».

Ο κ. Κώστας Βαρώτσος, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που το έργο μου μπορεί να συμβάλει σε έναν τόσο σημαντικό σκοπό, την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού».

Επιπρόσθετα, φέτος ο κινητός μαστογράφος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, θα προσφέρει δωρεάν εξετάσεις σε Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Aιτούντων Άσυλο Ριτσώνας.

