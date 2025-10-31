Υπάρχουν εποχές που μοιάζουν να μας υπενθυμίζουν ποιοι είμαστε. Το φθινόπωρο είναι μία απ’ αυτές — όταν όλα γύρω μας αλλάζουν ρυθμό και η γκαρνταρόμπα γίνεται ξανά τρόπος έκφρασης. Οι υφές αποκτούν σημασία, τα χρώματα βάθος και κάθε επιλογή δείχνει κάτι από εσένα. Σε αυτό το μεταίχμιο ανάμεσα στην ηρεμία και την ανανέωση, δύο συλλογές ξεχωρίζουν για τον τρόπο που μεταφράζουν τη σύγχρονη κομψότητα.

Η μόδα με ουσία – MODIVO

Η MODIVO παρουσιάζει τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 σαν ένα ταξίδι αυτογνωσίας μέσα από το στυλ. Κάθε ρούχο αφηγείται μια ιστορία — από τα δομημένα φορέματα και τα πλούσια πλεκτά, μέχρι τα oversized κοστούμια και τα παλτά με καθαρές γραμμές. Οι αποχρώσεις κυμαίνονται από mist grey και bitter chocolate, μέχρι βαθύ μπορντό, δημιουργώντας ένα αρμονικό σύμπαν απαλότητας και δύναμης. Η γυναικεία συλλογή υμνεί την αυθεντικότητα, ενώ η ανδρική επαναφέρει τη σημασία της λεπτομέρειας και της ποιότητας. Δεν πρόκειται απλώς για ρούχα, αλλά για μια νέα ερμηνεία του «less is more».

Το καρό επιστρέφει – Marks & Spencer

Το φθινόπωρο χωρίς καρό θα ήταν σαν καφές χωρίς άρωμα. Η Marks & Spencer φέρνει ξανά στο προσκήνιο το αγαπημένο μοτίβο, αποδεικνύοντας πως η παράδοση μπορεί να δείχνει πιο φρέσκια από ποτέ. Από παλτό με δερμάτινες λεπτομέρειες μέχρι πλεκτά με γεωμετρικά μοτίβα και oversized κασκόλ, η συλλογή αποπνέει άνεση, φινέτσα και δυναμισμό. Η παλέτα παραμένει ζεστή και γήινη — με τόνους του μπλε, του πράσινου και του μπορντώ να δίνουν αυτή την cozy αίσθηση που θες τις κρύες μέρες. Είναι η επιτομή του effortless chic, εκεί που το στυλ δεν χρειάζεται να φωνάζει.

Εν ολίγοις, αυτό το φθινόπωρο, η μόδα δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης — είναι τρόπος σκέψης. Από τη μινιμαλιστική αισθητική της MODIVO μέχρι τη διαχρονική φινέτσα της Marks & Spencer, οι συλλογές της σεζόν μάς καλούν να ντυθούμε με αυτοπεποίθηση, αλλά και συναίσθημα. Γιατί το πραγματικό στυλ δεν αλλάζει με τις τάσεις. Εξελίσσεται μαζί σου.